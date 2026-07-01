Sénégal: Le Premier ministre demande de payer rapidement les factures des fournisseurs d'engrais et de semences

Dakar — Le Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Lo, a demandé au gouvernement, mardi, à Dakar, de payer rapidement les factures des fournisseurs d'engrais et de semences.

En présidant un conseil interministériel consacré à la campagne agricole de cette année, M. Lo a exhorté les ministres concernés, dont celui de l'Agriculture, Cheikhou Oumar Ba, d'engager les concertations avec le pool bancaire, les systèmes financiers décentralisés et la BCEAO, pour mobiliser le crédit de campagne nécessaire au préfinancement des intrants par les opérateurs".

Il leur recommande aussi de "libér[er] une première tranche de crédits de paiement destinée à la prise en charge des opérations urgentes de l'hivernage 2026, de mettre en place sans délai un plan d'apurement rapide des factures".

M. Lo appelle les ministres concernés à "engager les concertations avec le pool bancaire, les systèmes financiers décentralisés et la BCEAO", pour le paiement à temps des factures d'engrais et de semences.

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Le ministre, secrétaire général du gouvernement, Papa Assane Touré

De cette manière, ils pourront "mobiliser le crédit de campagne nécessaire au préfinancement des intrants par les opérateurs", a dit le ministre, secrétaire général du gouvernement, Papa Assane Touré, en énumérant les décisions prises par le Premier ministre au terme du conseil interministériel.

D'après M. Touré, Ahmadou Al Aminou Lo recommande au ministre de l'Intérieur d'assurer le suivi et la supervision des commissions de distribution" des intrants agricoles, en faisant en sorte qu'une femme fasse partie des vice-présidents de chacune d'elles.

Au moins 30 % des semences et des engrais doivent être attribués aux femmes et aux jeunes, selon M. Lo.

Un programme maïs de 5 000 hectares

Concernant encore les facteurs de production, le Premier ministre a exhorté le ministre de l'Agriculture et ses collègues chargés des Forces armées et de l'Intérieur à "veiller au respect intégral du calendrier de fin de mise en place effective et sécurisée des intrants".

Il a demandé à Cheikhou Oumar Ba de poursuivre le programme de restauration des sols et d'amender au moins 1 million d'hectares d'ici à 2029.

Le conseil interministériel consacré à la campagne agricole 2026 préconise aussi le "redéploiement" de 1 000 jeunes volontaires de l'agriculture chargés de la géolocalisation systématique des parcelles.

Ahmadou Al Aminou Lo a dit au ministre de l'Agriculture et à son collègue chargé de l'Industrie et du Commerce d'investir en priorité dans les infrastructures de stockage et de conservation", et d'accélérer la poursuite des programmes d'acquisition de matériels agricoles et de construction d'entrepôts agricoles.

M. Lo appelle ces deux ministres à "développer la chaîne de froid horticole, à réduire les pertes post-récoltes.

Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Cheikhou Oumar Ba

Il est demandé aux mêmes ministres, Cheikhou Oumar Ba et Serigne Guèye Diop, de "déployer dans les plus brefs délais un programme d'ensilage de maïs de 5 000 hectares, avec une mise à disposition gratuite des intrants, un suivi technique et un appui à la récolte".

Dans les décisions arrêtées au terme du conseil interministériel figure la mise en place d'un dispositif de contractualisation entre les éleveurs et les producteurs de maïs.

Le Premier ministre signale que la campagne 2026-2027 démarre "dans un contexte de forte contrainte budgétaire et d'aléas climatiques".

Cette campagne se déroule dans un contexte de "blocage des comptes des ICS (les Industries chimiques du Sénégal, le principal fournisseur d'engrais pour l'État) et de traçabilité encore partielle des subventions et des bénéficiaires", de "dégradation des sols et [de] la faiblesse de la mécanisation", a signalé Ahmadou Al Aminou Lo.

Cent trente milliards de francs CFA pour la campagne agricole

M. Lo a relevé aussi une "dégradation des aménagements hydroagricoles", une insuffisance d'infrastructures de désenclavement et des difficultés d'accès à l'eau dans certaines zones de production.

Lors du conseil interministériel, le gouvernement a annoncé avoir alloué un budget de 130 milliards de francs CFA à la campagne de production agricole de cette année, dont 69 milliards destinés à l'achat d'engrais, 39 milliards à l'acquisition de semences et 10 milliards à la mécanisation de l'agriculture.

L'Institut sénégalais de recherches agricoles va bénéficier de ce budget.

En intervenant au conseil interministériel, Makhtar Ndiaye, le directeur de l'agriculture, a évalué la dette de l'État envers les fournisseurs d'engrais et de semences à 154 milliards, dont 67 milliards déjà payés.

Cette année, la quantité d'engrais à distribuer aux paysans est de 59 152 tonnes, a-t-il dit lors de cette rencontre présidée par le Premier ministre en présence de représentants de nombreuses organisations paysannes.

L'État a atteint cette année "le plus haut niveau de livraison [des] quatre dernières campagnes", a signalé Makhtar Ndiaye, concernant la mise en place des intrants agricoles.

Pour la présente campagne, 61 923 tonnes d'arachide seront distribuées aux agriculteurs, selon M. Ndiaye. Il précise que 53 127 tonnes ont déjà été mises en place dans les 14 régions du pays, soit 85 % de la quantité achetée par l'État.