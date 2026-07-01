Sénégal: Baccalauréat - Avec plus de 31 000 candidats, Thiès représente 17% des effectifs nationaux (IA)

L'Inspection d'académie de Thiès a enregistré, cette année plus de 31 000 candidats au baccalauréat général, représentant 17,22% des effectifs nationaux, soit la circonscription éducative qui concentre le plus grand nombre d'inscrits, a révélé mardi, son responsable Gana Sène.

"Pour cette année, l'académie de Thiès accueille 17,22% des effectifs au niveau national, soit le plus gros effectif" à l'échelle du pays, a révélé Gana Séne.

S'exprimant, au terme de la traditionnelle visite de centres d'examens du baccalauréat, M. Sène a noté que l'académie de Thiès compte au total, 31 143 candidats, dont 19 471, soit 62,52 % de filles et 11 672 garçons, soit 37,48%.

Ces candidats sont répartis dans 75 centres, dont huit secondaires.

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Il a mis en avant l'innovation notée cette année dans l'organisation du baccalauréat, avec la digitalisation des formalités d'inscription grâce à la plateforme "Portail bac".

"Le Portail du bac a consisté à digitaliser depuis l'enrôlement des candidats, des correcteurs aux présidents de jury", a expliqué l'inspecteur d'académie de Thiès.

Insistant sur le mode de paiement des droits d'inscription des candidats qui est aussi digitalisé, Gana Sène a relevé que l'avantage de cette innovation est de permettre aux autorités académiques, d'identifier, "dès le mois d'octobre", les élèves confrontés à des problèmes d'état civil.

"Cette innovation permet de fiabiliser le dispositif, mais aussi d'apporter plus de célérité dans le traitement des indemnités", a-t-il encore commenté.

Les proviseurs enrôlent les correcteurs et surveillants depuis leurs bureaux et les inspecteurs d'Académie valident les propositions et enrôlent les présidents de jurys, a-t-il expliqué.

"C'est une innovation de taille qui va permettre de raccourcir les délais de traitement de tout le processus du baccalauréat", s'est réjoui M. Séne.

Selon Gana Sène, le personnel mobilisé a augmenté, avec la hausse du nombre de candidats par rapport à 2025.

"Globalement, le nombre d'élèves a augmenté de 2 189", a-t-il dit, ajoutant que le personnel mobilisé est aussi passé de 5 000 l'année dernière à 5 800 en 2026, incluant des chefs de centre et adjoints, surveillants, secrétaires de jury, présidents de jury et correcteurs.

"Au vu des différents centres visités, notamment, le lycée d'excellence Cheikh Hamidou Kane, les cours privés, Saint Augustin et le lycée Malick Sy de Thiès, nous avons beaucoup de satisfaction, avec une forte présence de candidats dans les sites visités", a dit Ababacar Sadikh Niang, adjoint au gouverneur de Thiès, en charge du développement.

Il a relevé comme un "fait majeur" la situation des 36 candidats à besoins spécifiques, notamment des apprenants à mobilité réduite, des malentendants et des malvoyants, qui ont été mis "dans de bonnes conditions, pour passer les examens au même titre que les autres".

Le dispositif spécifique qui leur a été réservé, renforce l'inclusion dans le système éducatif, a-t-il dit.

Au-delà de la région de Thiès, des candidats à besoins spécifiques sont venus de Ziguinchor, Saint-Louis, Kaolack, entre autres, a fait savoir M. Niang.