Sénégal: Bassirou Diomaye Faye préconise une formation continue et innovante des magistrats, en adéquation avec les évolutions du droit

Dakar — Les président de la République Bassirou Diomaye Faye a évoqué, mardi, les défis contemporains de la justice, relatifs notamment à la numérisation des procédures, à la diversification et à la complexité des contentieux, notant que ces phénomènes imposent aux magistrats sénégalais une formation continue, innovante et en adéquation permanente avec les évolutions du droit et de la société.

"Je vous invite (...) à renforcer en permanence votre formation. Le droit évolue, la société se transforme, de nouveaux contentieux émergent", a notamment dit le chef de l'Etat aux magistrats sortants de la promotion 2024-2026 du Centre de formation judiciaire.

Il leur a également assuré de l'accompagnement de l'État dans cette "mission vitale pour la Nation".

"Au terme d'une formation exigeante, vous vous apprêtez à embrasser l'une des charges les plus nobles, mais aussi les plus redoutables que la République confie à ses serviteurs: celle de dire le droit et de rendre la justice au nom du peuple sénégalais", a souligné Bassirou Diomaye Faye.

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Selon lui, le thème de cette cérémonie portant sur "l'indépendance de la justice, fondement de l'État de droit" traduit une "conviction profonde, un engagement inébranlable et une vision claire que nous portons collectivement pour le Sénégal".

"En vous assurant de toute ma confiance, je tiens à vous rappeler la responsabilité qui est désormais, la vôtre", martèle le président de la République, ajoutant: "votre mission sera de veiller à ce que l'indépendance de la justice soit pleinement garantie, l'accès à la justice facilité pour les citoyens et que les conditions de travail de l'ensemble de la famille judiciaire soient constamment améliorées".

"Nul, si haut placé soit-il, n'est au-dessus de la Loi et que nul, si humble soit-il, n'est en dehors de sa protection"

Il a aussi inviter les récipiendaires à œuvrer à la conduite de sa "vision d'une justice performante, transparente et digne de la confiance du peuple".

"Depuis mon accession à la magistrature suprême, la consolidation de l'État de droit et le renforcement de l'indépendance de la justice figurent parmi les priorités de l'action publique", a indiqué le président Faye.

L'indépendance de la justice constitue, selon le chef de l'Etat, "le bouclier du faible face au fort, du citoyen ordinaire face à la puissance publique, de l'accusé face à l'accusation".

Elle demeure également "la promesse que nul, si haut placé soit-il, n'est au-dessus de la Loi et que nul, si humble soit-il, n'est en dehors de sa protection", ajoute-t-il.

Evoquant les enjeux de la modernisation des procédures judiciaires, il a parlé d'un "impératif" pour réduire les délais, améliorer la transparence et rapprocher la justice des citoyens.

Le président de la République s'est toutefois félicité des "efforts significatifs" du pays allant dans le sens d'améliorer les conditions de travail des magistrats et des personnels judiciaires.

"Des investissements ont été réalisés, notamment dans les infrastructures numériques pour doter nos juridictions de conditions de travail plus efficace", a-t-il relevé.

"J'engage Monsieur le Ministre de la Justice à continuer les chantiers de la modernisation de notre système judiciaire et les réformes pour rapprocher la justice de nos concitoyens", a-t-il martelé.

Le chef de l'Etat a par ailleurs salué le parcours de la marraine de la promotion, Dior Fall Sow qui incarne, selon lui, "ce que la magistrature sénégalaise compte de meilleur: la compétence alliée à l'intégrité, la fermeté de la conviction tempérée par l'humanité du jugement, le courage intellectuel conjugué à l'humilité du serviteur de la Loi".

"Vous avez ouvert des voies, démontré que l'excellence judiciaire n'a pas de genre et que les femmes ont toute leur place jusqu'aux plus hautes fonctions de la magistrature", a-t-il conclu.