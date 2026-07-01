Sénégal: Louga - Les filles représentent près de 70 % des 7 487 candidats au baccalauréat

Louga — Les filles représentent près de 70 % des 7 487 candidats inscrits au baccalauréat dans la région de Louga, a indiqué, mardi, l'adjoint au gouverneur chargé du développement, Papa Leity Mar, se félicitant par ailleurs du bon déroulement des premières épreuves de cet examen.

"Nous avons au total 7 487 candidats, dont près de 70 % sont des filles. C'est un fait qui attire l'attention et montre que les filles sortent du lot cette année", a-t-il déclaré au terme d'une tournée dans plusieurs centres d'examen.Papa Leity Mar dirigeait la traditionnelle visite des autorités dans quelques centres d'examen dont le lycée Malick Sall et l'Institut Al Hanafia. Cette visite des autorités est destinée à assurer un bon déroulement des épreuves du baccalauréat.Il a fait part de sa satisfaction quant aux conditions d'organisation de l'examen, soulignant que les consignes édictées par les autorités sont respectées."Les surveillants sont présents dans les salles, les consignes sont bien appliquées et le dispositif sécuritaire est en place. Nous sommes satisfaits de ce que nous avons constaté", a-t-il salué.

La région de Louga compte 21 centres d'examen et huit centres secondaires pour cette session du baccalauréat, a rappelé l'adjoint au gouverneur de Louga en charge du développement

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Évoquant la question de l'introduction des téléphones portables dans les salles d'examen, l'adjoint au gouverneur a estimé que les campagnes de sensibilisation menées auprès des candidats et de leurs parents portent leurs fruits.

"Le message a été bien reçu et, jusqu'à présent, aucun incident n'a été signalé", a-t-il relevé, rappelant que cette interdiction avait fait l'objet de fortes recommandations lors du conseil interministériel consacré à la préparation des examens. Papa Leity Mar a enfin salué l'engagement des autorités administratives, des services de l'éducation, des associations de parents d'élèves, des organisations d'élèves et d'étudiants ainsi que des partenaires ayant contribué à la sécurisation des épreuves et à l'amélioration des conditions de composition des candidats, notamment à travers la distribution d'eau et de kits alimentaires dans certains centres.