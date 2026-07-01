Sénégal: Malnutrition infantile - L'UCAD annonce la découverte d'une nouvelle espèce bactérienne aux perspectives prometteuses

30 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar a annoncé la découverte d'une nouvelle espèce bactérienne dénommée "Neobacillus camarae", identifiée à partir du microbiote du lait maternel au Sénégal, susceptible d'ouvrir de nouvelles perspectives dans la prévention et la prise en charge de la malnutrition infantile, indique l'institution universitaire sur ses plateformes numériques.

"Cette espèce, décrite dans une revue scientifique internationale, porte le nom du professeur Makhtar Camara, enseignant-chercheur à la Faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie de l'UCAD, en reconnaissance de son apport exceptionnel à la recherche en microbiologie", explique la même source.

Selon la même source, cette découverte est le fruit d'une collaboration entre l'UCAD et l'IHU Méditerranée Infection/Université Aix-Marseille en France, dans le cadre de recherches sur les probiotiques destinées à lutter contre la malnutrition infantile au Sénégal.

L'université souligne que ces travaux ouvrent des perspectives prometteuses pour le développement de nouvelles solutions de prévention et de prise en charge de la malnutrition infantile, un enjeu majeur de santé publique.

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Cette découverte illustre, selon l'UCAD, la contribution de ses équipes de recherche à la production de connaissances scientifiques répondant aux défis sanitaires du Sénégal.

Lire l'article original sur APS.

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