Sénégal: Saint-Louis - Le DG de l'ONAS satisfait du niveau d'exécution des opérations pré-hivernales

Saint-Louis — Le directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS), Seny Diène, s'est félicité du niveau d'exécution des opérations de curage des canaux d'évacuation des eaux à Saint-Louis, évalué actuellement à 70, voire 75 %.

"Je pense qu'on a deux à trois sites où, effectivement, le curage est en train de se faire. Partout, nous avons constaté une bonne évolution des travaux", a-t-il déclaré à des journalistes, évaluant à 70 %, voire 75 %, le niveau d'exécution des travaux.

"Donc, nous avons bon espoir que d'ici le 15 juillet, quand même, tous les travaux seront bouclés. Nous ferons face à l'hivernage et il restera peut-être des points particuliers où disposer une pompe pour, effectivement, refouler cette eau", a ajouté le DG de l'ONAS à l'étape de Saint-Louis de la tournée nationale qu'il effectue dans quelques villes jugées vulnérables.

Il a invité les populations à mieux s'impliquer dans l'entretien et la préservation des ouvrages, souvent obstrués par des objets qui ne devraient pas y être déversés.

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Le DG de l'ONAS a remercié les autorités administratives et locales, ainsi que les responsables régionaux de la société qu'il dirige, pour les dispositions déjà prises afin de mener à bien les opérations d'hivernage, entamées depuis quelques semaines.

Il a également salué l'apport des acteurs communautaires qui jouent, selon lui, un rôle important dans la sensibilisation des populations et la prise en charge, en urgence, de certains problèmes.

Evoquant le problème spécifique de "Tableau Walo", dans le quartier de Pikine, il assure que des dispositions sont en train d'être prises afin que les difficultés vécues l'année dernière ne se reproduisent plus.

M. Diène a également souligné les efforts déjà consentis par l'ONAS pour soulager les populations de Saint-Louis, "une ville privilégiée", selon lui, en matière de réseaux d'assainissement.

"Saint-Louis compte au moins 120 kilomètres de réseaux d'eaux usées et huit stations de pompage", a t-il signalé.

En plus, a ajouté le DG de l'ONAS, "il y a 40 kilomètres de réseaux d'eaux pluviales accompagnés d'une quinzaine de stations".

Pour lui, "Saint-Louis ne souffre pas en termes d'infrastructures d'assainissement, mais dans la gestion et l'entretien de ces infrastructures, il y a beaucoup à dire."