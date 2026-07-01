Sénégal: Le gouvernement table sur une forte progression des recettes fiscales sur la période 2027-2029 (Ministre)

Dakar — Les autorités sénégalaises misent sur une réforme en profondeur du système fiscal et douanier pour accroître durablement les ressources de l'État entre 2027 et 2029, a déclaré, mardi, le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, Cheikh Diba.

Le gouvernement compte s'appuyer "sur une réforme en profondeur du système fiscal et douanier pour accroître durablement les ressources de l'État entre 2027 et 2029", a-t-il lors d'une plénière de l'Assemblée nationale consacrée au Débat d'orientation budgétaire.

Selon Cheikh Diba, l'atteinte des objectifs de souveraineté économique du pays passe nécessairement par "une forte politique de mobilisation des ressources domestiques".

"La fiscalité figure au premier rang de la stratégie, avec l'adoption d'une politique innovante et équitable", a-t-il indiqué devant les députés.

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Les recettes internes devraient ainsi progresser de 5.527 milliards de francs CFA en 2027 à 6.224, 2 milliards en 2029.

"Cette évolution s'explique par les ressources attendues de la mise en oeuvre des réformes du Code général des impôts et du Code des douanes ainsi que de la mise en oeuvre intégrale des mesures du plan de redressement économique et social", a expliqué Cheikh Diba.

Le gouvernement entend notamment renforcer la fiscalité du numérique, réduire les dépenses fiscales jugées inefficaces et améliorer le rendement des administrations fiscales et douanières.

"Cette dynamique de transformation profonde de l'architecture fiscale et technologique devrait nous permettre de franchir le seuil communautaire de 20 % de pression fiscale sur la période considérée", a affirmé le ministre.

Au total, les recettes du budget général sont projetées à 18.286 milliards de francs CFA sur la période 2027-2029.