Sénégal: Habib Beye n'est plus l'entraineur de l'Olympique de Marseille

30 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le technicien sénégalais Habib Beye n'est plus l'entraineur de l'Olympique de Marseille, le club phocéen ayant officialisé son départ mardi, selon plusieurs médias français.

"L'Olympique de Marseille annonce mettre fin à sa collaboration avec Habib Beye. Le club remercie Habib Beye et lui adresse ses meilleurs voeux pour la suite de sa carrière" , a déclaré le club marseillais dans un communiqué.

Arrivé en février à Marseille en provenance de Rennes, Beye sera remplacé sur le banc par l'ancien coach de Lyon Bruno Genesio.

Habib Beye est un ancien joueur de l'équipe nationale du Sénégal (2001-2008) au sein de laquelle il évoluait comme latéral droit. De père sénégalais et de mère française, il a représenté le Sénégal lors de la Coupe du monde 2002 et à la Coupe d'Afrique des nations en 2002, 2004, 2006 et 2008.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a démarré sa carrière professionnelle en 1998, d'abord en France au RC Strasbourg (1998-2003) et à l'Olympique de Marseille, puis en Angleterre à Newcastle United (2007-2009), Aston Villa (2009-2012) en Premier League, et enfin à Doncaster Rovers en Championship (2012) avant de mettre un terme à sa carrière.

Il s'était ensuite reconverti comme consultant sportif à la télévision avant d'entamer sa carrière d'entraîneur. Il dirige le Red Star FC entre 2021 et 2024, club qu'il fait monter en Ligue 2, puis prend les rênes du Stade Rennais en Ligue 1 de janvier 2025 à février 2026. Depuis le mois de février 2026 il était le coach de l'équipe de Marseille.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.