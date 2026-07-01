Sénégal: Habib Beye n'est plus l'entraineur de l'Olympique de Marseille

Dakar — Le technicien sénégalais Habib Beye n'est plus l'entraineur de l'Olympique de Marseille, le club phocéen ayant officialisé son départ mardi, selon plusieurs médias français.

"L'Olympique de Marseille annonce mettre fin à sa collaboration avec Habib Beye. Le club remercie Habib Beye et lui adresse ses meilleurs voeux pour la suite de sa carrière" , a déclaré le club marseillais dans un communiqué.

Arrivé en février à Marseille en provenance de Rennes, Beye sera remplacé sur le banc par l'ancien coach de Lyon Bruno Genesio.

Habib Beye est un ancien joueur de l'équipe nationale du Sénégal (2001-2008) au sein de laquelle il évoluait comme latéral droit. De père sénégalais et de mère française, il a représenté le Sénégal lors de la Coupe du monde 2002 et à la Coupe d'Afrique des nations en 2002, 2004, 2006 et 2008.

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Il a démarré sa carrière professionnelle en 1998, d'abord en France au RC Strasbourg (1998-2003) et à l'Olympique de Marseille, puis en Angleterre à Newcastle United (2007-2009), Aston Villa (2009-2012) en Premier League, et enfin à Doncaster Rovers en Championship (2012) avant de mettre un terme à sa carrière.

Il s'était ensuite reconverti comme consultant sportif à la télévision avant d'entamer sa carrière d'entraîneur. Il dirige le Red Star FC entre 2021 et 2024, club qu'il fait monter en Ligue 2, puis prend les rênes du Stade Rennais en Ligue 1 de janvier 2025 à février 2026. Depuis le mois de février 2026 il était le coach de l'équipe de Marseille.