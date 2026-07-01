Sénégal: CFEE - L'IEF de Tivaouane salue des résultats 'satisfaisants', avec 'des marges de progression'

Tivaouane — L'Inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de Tivaouane a publié le classement général du Certificat de Fin d'Études Élémentaires (CFEE) 2026, lequel ayant révélé des résultats globalement satisfaisants"

Les résultats obtenus cette année au CFEE dans l'Inspection de l'éducation et de la formation de Tivaouane sont globalement satisfaisants, même s'il reste des marges de progression à accomplir, a indiqué l'inspecteur Issa Ndior.

"Dans l'ensemble, les résultats sont satisfaisants, mais par rapport aux moyennes nationale et académique, nous avons encore des marges de progression à faire", a déclaré Issa Ndior à l'APS.

Un classement de plus de 350 établissements publics, privés, confessionnels et franco-arabes du département, met en évidence les "excellentes performances" de nombreuses écoles ayant obtenu un taux de réussite de 100 %.

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Ces résultats sont le fruit d'un suivi pédagogique régulier, d'un encadrement de proximité et d'une forte mobilisation des enseignants, des directeurs d'école, des élèves et des parents, a expliqué M. Ndior.

Pour lui, la consolidation de ces acquis "passe par la poursuite d'un accompagnement de proximité, une exigence permanente et une mobilisation continue de tous les acteurs".

Convaincu que l'école publique doit retrouver la place d'excellence qui a longtemps été la sienne, l'inspecteur Issa Ndior inscrit son action dans une dynamique d'amélioration continue des performances.

Les résultats du CFEE 2026 sont perçus comme un encouragement à poursuivre les efforts engagés, afin de hisser durablement l'IEF de Tivaouane parmi les meilleures du pays, a-t-il déclaré.