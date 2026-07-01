Sénégal: Les Lions ont perdu leur quatre derniers matchs face à des équipes européennes en Coupe du monde

L'équipe nationale de football du Sénégal, opposée mercredi à celle de la Belgique, pour le compte des seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, a perdu ces quatre derniers matchs contre des pays européens dans cette compétition.

Les Lions vont affronter les Diables Rouges de la Belgique, mercredi, à Seattle, dans l'Etat de Washington, à partir de 20 h GMT.

La Belgique sera le troisième adversaire européen des Lions en Coupe du monde.

Les protégés de l'entraîneur Pape Thiaw ont déjà perdu en phase de groupes face à deux équipes européennes, la France et la Norvège.

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En 2022, les Lions avaient également été éliminés en huitièmes de finale du Mondial par l'Angleterre.

Face aux Diables Rouges, Sadio Mané et ses partenaires ont une revanche à prendre face aux équipes européennes.

La Belgique est sur une série de 16 matchs sans défaite et n'a perdu qu'une seule fois contre un pays africain en Coupe du monde, à savoir le Maroc, en 2022.

Elle va se présenter face au Sénégal avec des statistiques exceptionnelles.

Selon les statistiques de la FIFA, après 73 tentatives au but, les Diables Rouges ont tiré plus souvent au but que les 47 autres équipes qui ont pris part à la Coupe du monde 2026 de football à l'issue des trois rencontres de la phase de groupes.

Ils ont tiré à 15 reprises face à l'Egypte, à 23 reprises contre l'Iran et tenté leur chance 35 fois face à la Nouvelle-Zélande.