Afrique: L'arbitre hondurien Said Martinez désigné pour le match Belgique-Sénégal

Le Hondurien Saïd Martinez a été désigné pour diriger la rencontre devant opposer l'équipe nationale de football du Sénégal à celle de la Belgique, pour le compte des seizième de finale de la Coupe du monde 2026.

Les Lions vont affronter les Diables Rouges, mercredi, à partir de 20 h GMT, à Seattle, dans l'Etat de Washington.

Agé de 34 ans, Saïd Martinez participe à sa première Coupe du monde.

Il est entré dans l'histoire du football hondurien en devenant le premier arbitre de son pays à participer à une Coupe du monde.

Saïd Martinez a déjà dirigé deux matchs lors du Mondial 2026.

Il s'agit des rencontres ayant opposé le Qatar à la Suisse à San Francisco et l'Angleterre au Ghana à Boston, deux matchs qui se sont soldés par des partages.

L'arbitre hondurien est considéré comme l'un des meilleurs arbitres de la zone CONCACAF, la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes.

Il a déjà arbitré deux finales de Gold Cup, en 2021 et en 2023.