Afrique: L'arbitre hondurien Said Martinez désigné pour le match Belgique-Sénégal

30 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)
Par Birane Hady Cissé et Seynabou Ka

Le Hondurien Saïd Martinez a été désigné pour diriger la rencontre devant opposer l'équipe nationale de football du Sénégal à celle de la Belgique, pour le compte des seizième de finale de la Coupe du monde 2026.

Les Lions vont affronter les Diables Rouges, mercredi, à partir de 20 h GMT, à Seattle, dans l'Etat de Washington.

Agé de 34 ans, Saïd Martinez participe à sa première Coupe du monde.

Il est entré dans l'histoire du football hondurien en devenant le premier arbitre de son pays à participer à une Coupe du monde.

Saïd Martinez a déjà dirigé deux matchs lors du Mondial 2026.

Il s'agit des rencontres ayant opposé le Qatar à la Suisse à San Francisco et l'Angleterre au Ghana à Boston, deux matchs qui se sont soldés par des partages.

L'arbitre hondurien est considéré comme l'un des meilleurs arbitres de la zone CONCACAF, la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes.

Il a déjà arbitré deux finales de Gold Cup, en 2021 et en 2023.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.