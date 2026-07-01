Sénégal: Les secteurs sociaux au coeur des priorités budgétaires 2027-2029

Dakar — Le ministre de l'Economie, des Finances et du Plan, Cheikh Diba, a réitéré, mardi, la volonté du gouvernement de consacrer une part importante de ses ressources budgétaires aux secteurs sociaux au cours de la période 2027-2029.

"Le gouvernement entend consacrer une part importante de ses ressources budgétaires aux secteurs sociaux au cours de la période 2027-2029", a-t-il déclaré, en présentant les orientations budgétaires de l'État devant l'Assemblée nationale.

Le capital humain, a-t-il rappelé, constitue l'une des priorités majeures de l'Agenda national de transformation Sénégal 2050.

Selon les projections gouvernementales, la fonction enseignement devrait concentrer "plus de 29,3 % des dépenses budgétaires" au cours de cette période.

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"Elle pourrait enregistrer une hausse de ses allocations budgétaires pour renforcer les performances du secteur dans le but de capter les dividendes démographiques grâce à une jeunesse formée et employable", a déclaré le ministre.

La santé devrait pour sa part bénéficier d'environ 8,5 % des dotations budgétaires.

"Pour une plus grande efficacité du système sanitaire, les dotations budgétaires de la fonction santé devraient être portées à environ 8,5 % sur la période 2027-2029", a-t-il indiqué.

La protection sociale représenterait également environ 8,6 % des allocations budgétaires.

"Pour concrétiser la vision du gouvernement en matière de politique d'équité territoriale et de justice sociale, la fonction protection sociale représenterait environ 8,6 % des allocations", a ajouté Cheikh Diba.

Selon le ministre de l'Economie, des Finances et du Plan, l'axe consacré au capital humain et à l'équité sociale recevra à lui seul 2.697 milliards de francs CFA sur la période triennale.