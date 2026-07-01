Madagascar: Antsirabe - Deux bandits abattent le fils d'une grossiste

Une grossiste et son fils ont été attaqués à leur domicile par deux individus circulant à moto, à Antsirabe. Touché à la tête, l'adolescent de 16 ans n'a pas survécu.

Un crime d'une rare violence a bouleversé la ville d'Antsirabe, lundi soir. Deux individus armés, arrivés à moto, ont pénétré dans la cour d'une grossiste en boissons à Tsivatrinikamo avant d'ouvrir le feu. Le fils de la commerçante, âgé de 16 ans et qui devait passer son examen du BEPC, a été mortellement atteint.

La femme, blessée, a été hospitalisée. Ses jours ne sont pas en danger. Selon les témoignages recueillis sur place, le jeune homme révisait à son domicile et venait de sortir pour nourrir le chien lorsqu'il s'est retrouvé face aux assaillants. Sa mère, qui rentrait en voiture, s'apprêtait à franchir le portail au moment des tirs.

Les riverains ont entendu les détonations vers 18 h 30. La veille du drame, une coupure d'électricité avait plongé la propriété dans le noir. Les câbles avaient été sectionnés, mettant hors service les caméras de surveillance et facilitant ainsi l'action des malfaiteurs.

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65 millions d'ariary

Richard Rakotofiringa, président du fokontany de Tsivatrinikamo, estime que l'attaque semble avoir été minutieusement préparée. Il précise qu'environ 65 millions d'ariary ont été retrouvés dans la maison, mais qu'un autre panier contenant une somme dont le montant n'a pas été déterminé a disparu.

Selon lui, la famille était déjà dans le viseur des malfaiteurs depuis longtemps. Lors de la Pentecôte 2025, de l'argent confié à un employé avait été dérobé par des individus circulant, eux aussi, à scooter. Le 25 juin dernier, les pneus de la voiture de la grossiste avaient été sabotés à l'aide de clous. À plusieurs reprises, des inconnus à moto l'avaient également suivie.

Le chef du quartier rappelle qu'une dizaine de jours avant l'attaque, la mère de famille avait déjà été poursuivie en voiture par des individus qui avaient finalement renoncé. Cette fois, les braqueurs ont ouvert le feu sans hésitation. La femme et son fils ont été transportés à l'hôpital, mais l'adolescent est décédé peu après son admission.

La Police nationale a ouvert une enquête. L'émotion reste vive à Antsirabe. Un adolescent, en pleine préparation de son examen du BEPC, a perdu la vie dans une attaque qui semble avoir été planifiée dans les moindres détails. Les premiers éléments de l'enquête orientent les soupçons vers une bande organisée qui aurait surveillé les habitudes de la famille depuis plusieurs mois.