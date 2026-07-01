Madagascar: Vie associative - Lions Club Antananarivo Ilohasina - Michaela Rakotoarivelo prend les rênes

Le Lions Club Antananarivo Ilohasina a organisé, le 7 juin 2026, sa traditionnelle cérémonie de passation de marteau. À compter du 1er juillet 2026, le Lions Michaela Rakotoarivelo assurera la présidence du club pour un mandat d'un an, succédant au Lions Rina Robson.

La nouvelle présidente entend poursuivre les actions engagées dans la lutte contre le cancer infantile, notamment à travers le soutien aux enfants malades et à leurs familles, les campagnes de sensibilisation ainsi que les collectes de fonds.

Autre priorité majeure: la jeunesse. Convaincue que l'éducation est un levier essentiel de développement, Michaela Rakotoarivelo souhaite renforcer les initiatives en faveur des jeunes.

« La jeunesse est l'avenir de notre communauté. En investissant dans son éducation, nous plantons une graine d'espoir pour demain », a-t-elle déclaré.»

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Le programme du mandat s'articule autour de trois axes :

- Soutenir la réussite scolaire grâce à des dons de fournitures, à la promotion de la lecture et au mentorat ;

- Encourager le civisme, le leadership et l'engagement environnemental ;

- Promouvoir la santé et le bien-être des jeunes par des actions de prévention, d'hygiène et de sensibilisation à une alimentation saine.

La cérémonie a également été marquée par l'intronisation de trois nouveaux membres ainsi que par la remise de la distinction Compagnon de Melvin Jones Progressif à un Lion particulièrement engagé.

Placée sous le signe de la devise « Nous servons », cette passation de marteau ouvre un nouveau chapitre pour le Lions Club Antananarivo Ilohasina, qui entend poursuivre son engagement au service de la communauté avec dynamisme et solidarité.