Madagascar: Le commanditaire de meurtre d'albinos reste introuvable

La petite Landricia, enfant albinos âgée d'un an et demi, a été tuée à Toliara dans le cadre d'un crime rituel, il y a exactement un mois. Dix jours après le meurtre, les autorités locales ont désigné dix-huit personnes comme responsables présumées du crime, parmi lesquelles des chamans, des infirmiers, des informateurs, des passeurs, des exécutants présumés et des personnes accusées d'avoir séquestré l'enfant.

Le 12 juin, la procureure près le tribunal de première instance d'Antananarivo, Narindra Rakotoniaina, a annoncé que seize hommes impliqués dans cette affaire avaient été placés à la maison de force de Tsiafahy. Deux femmes ont, pour leur part, été placées à la maison centrale d'Antanimora. Les dix-huit personnes sont actuellement détenues à Antananarivo.

La procureure a rappelé que cinq individus armés de sabres se sont introduits au domicile de la famille de l'enfant vers deux heures du matin à Ankiembe, Toliara. Ils ont pris l'enfant de force devant ses parents. La mère de famille a heureusement pu cacher l'un de ses enfants, qui est également atteint d'albinisme. Le 28 mai, l'enfant est tuée puis décapitée. Les enquêtes menées jusqu'ici ont pu éclaircir le rôle de certains présumés. Ils sont poursuivis pour séquestration, meurtre, trafic d'organes et association de malfaiteurs. Les présumés coupables attendent leur procès, à l'issue duquel ils risquent la perpétuité.

« Tout un réseau opère derrière cette affaire de séquestration et d'assassinat d'enfant albinos. Les forces de l'ordre et la justice travaillent d'arrache-pied pour démanteler ces réseaux », a averti la procureure. Mais le ou les commanditaires restent inconnus.

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