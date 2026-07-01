Sénégal: Touba - Le DG de l'ONAS appelle à accélérer les travaux d'assainissement

Touba — Le directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS), Sény Diène, a insisté sur la nécessité d'accélérer les travaux d'assainissement en cours dans la commune de Touba (centre), afin de permettre leur achèvement avant le 31 juillet

En visite de chantier dans la ville sainte, mardi, le directeur général de l'ONAS a constaté que le niveau d'exécution des travaux restait en deçà des attentes.

Sur les huit kilomètres de canalisations prévus, quatre kilomètres seulement ont été réalisés, a-t-il indiqué.

"La cadence n'est pas satisfaisante. On peut mieux faire, parce que les entreprises mettent à disposition un nombre d'équipes que je juge insuffisant", a-t-il déclaré, invitant lesdites entreprises à renforcer leurs moyens humains pour respecter les délais.

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Il a annoncé la tenue prochaine d'une réunion avec l'ensemble des parties prenantes, afin d'identifier les mesures susceptibles d'accélérer l'exécution des travaux.

Selon M. Diène, ce projet constitue un axe stratégique de la politique de lutte contre les inondations à Touba, une ville régulièrement confrontée aux eaux pluviales durant l'hivernage.

Concernant le bassin de Nguiranène, l'entreprise en charge des travaux s'est engagée à les achever dans un délai de quatre semaines, a-t-il signalé.

Cet ouvrage assurera, selon lui, la transition entre le canal central et le canal principal, afin d'améliorer l'évacuation des eaux.

Le directeur général de l'ONAS a également fait le point sur les opérations de curage du réseau d'assainissement.

"Nous avons démarré le curage et l'entretien du réseau. À ce jour, le niveau d'exécution est satisfaisant, même si quelques lenteurs ont été relevées et devront être corrigées dans les plus brefs délais", a-t-il dit.

Il a précisé que les travaux de curage devraient être achevés au plus tard le 10 juillet.