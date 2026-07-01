Sénégal: Dagana - 25 millions de Tostan pour des projets de développement à Mbane et Bokhol

Dagana — L'ONG Tostan a remis, mardi, des chèques d'un million de francs CFA à 25 communautés basées dans les communes de Mbane et de Bokhol, dans le département de Dagana (nord), dans le cadre d'un programme destiné à renforcer les activités génératrices de revenus.

Cet appui vise aussi à accompagner la mise en oeuvre de projets de développement élaborés par les populations bénéficiaires elles-mêmes.

Cette initiative menée en partenariat avec la Laiterie du Berger (LDB), intervient au terme d'un processus de renforcement des capacités des communautés bénéficiaires, comprenant des formations sur les droits humains, la santé, la gouvernance communautaire et la gestion financière.

"Ces financements d'une valeur vingt-cinq millions de francs CFA sont l'aboutissement d'un accompagnement de longue durée visant à doter les communautés des compétences nécessaires avant toute mise à disposition de ressources financières", a expliqué le coordonnateur des projets de Tostan, Abou Amadou Diack, lors de la cérémonie de remise des chèques.

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Selon M. Diack, les activités retenues devraient contribuer à améliorer durablement les conditions de vie des populations.

"Nous ne pouvions pas remettre de l'argent à des personnes qui n'avaient pas été formées. Après les différentes phases de renforcement des capacités, nous avons formé les membres des comités à la gestion financière afin qu'ils puissent choisir eux-mêmes les projets à financer, en fonction de la vision communautaire définie par chaque village", a-t-il déclaré.

Les financements octroyés permettront de booster les activités génératrices de revenus déjà engagées par les communautés et de renforcer le bien-être communautaire, tout en exprimant le souhait de voir l'initiative étendue, à terme, aux autres communes du département, a ajouté M. Diack.

Le responsable du développement communautaire et de la formation à la Laiterie du Berger, Mohamadou Moustapha Thiam, a rappelé que ce programme est mis en oeuvre dans le cadre d'un partenariat de près de deux ans entre cette entreprise et l'ONG Tostan.

Selon lui, les 25 communautés concernées, réparties entre 15 villages de la commune de Mbane et 10 Bokhol, détermineront elles-mêmes les investissements prioritaires axés sur la santé, l'éducation ou d'autres besoins collectifs.

Le préfet du département de Dagana, Abdoul Wahab Talla, a salué cette initiative qu'il considère comme "un levier de renforcement économique des communautés rurales".

"À travers les formations dispensées par Tostan, les bénéficiaires disposent aujourd'hui d'outils nécessaires pour développer la filière laitière dans leurs villages", a déclaré M. Talla lors de cette cérémonie qu'il présidait.

Le chef de l'exécutif départemental a insisté sur la vocation collective de ces financements. Il a invité Tostan à étendre ce programme aux neuf autres communes du département de Dagana.