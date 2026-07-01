Sénégal: Kaffrine - Dix ans de prison requis pour deux individus accusés de viol

Kaffrine — Le procureur de la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance (TGI) de Kaffrine (centre) a requis mardi une peine de dix ans de prison à deux individus accusés de viol, a constaté l'APS.

Les faits pour lesquels l'un des accusés a été attrait à la barre remontent en 2025, en lien avec une affaire de viol présumé sur une femme âgée d'une trentaine d'années.

La deuxième affaire vise un jeune homme âgé de trente ans.

Enseignant en langue arabe dans un village de la région de Kaffrine, il est lui aussi accusé de viol sur une fille âgée de 17 ans.

La victime a déclaré que le mis en cause l'avait contrainte à entretenir avec lui des rapports sexuels quand elle a tenté de récupérer son téléphone portable qu'il avait confisqué.

Des faits contestés par les avocats de la défense.

Après les débats, le ministère public a requis 10 ans de prison ferme contre le suspect.

Ces deux affaires ont été mises en délibéré pour le 28 juillet prochain.