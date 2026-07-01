Sénégal: Kaffrine - Dix ans de prison requis pour deux individus accusés de viol

1 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kaffrine — Le procureur de la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance (TGI) de Kaffrine (centre) a requis mardi une peine de dix ans de prison à deux individus accusés de viol, a constaté l'APS.

Les faits pour lesquels l'un des accusés a été attrait à la barre remontent en 2025, en lien avec une affaire de viol présumé sur une femme âgée d'une trentaine d'années.

La deuxième affaire vise un jeune homme âgé de trente ans.

Enseignant en langue arabe dans un village de la région de Kaffrine, il est lui aussi accusé de viol sur une fille âgée de 17 ans.

La victime a déclaré que le mis en cause l'avait contrainte à entretenir avec lui des rapports sexuels quand elle a tenté de récupérer son téléphone portable qu'il avait confisqué.

Des faits contestés par les avocats de la défense.

Après les débats, le ministère public a requis 10 ans de prison ferme contre le suspect.

Ces deux affaires ont été mises en délibéré pour le 28 juillet prochain.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.