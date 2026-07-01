Sénégal: Moustapha Guirassy plaide pour une 'alliance mondiale des sociétés éducatives'

Dakar — Le ministre de l'Education nationale Moustapha Guirassy a lancé un appel mardi à Dakar à "bâtir une véritable alliance mondiale des sociétés éducatives", estimant que monde n'a pas besoin d'une éducation uniforme, mais plutôt d'une éducation universelle.

"Une alliance où chaque pays apporte non seulement ses technologies, mais aussi ses expériences, ses cultures, ses langues, ses réussites, ses questionnements et son expérience. Car aucun pays ne possède seul toutes les réponses", a affirmé Moustapha Guirassy.

Il présidait l'ouverture de la conférence internationale du Prix Yidan 2026 placé sous le thème : "Libérer le potentiel de l'Afrique : le rôle de l'éducation dans une nouvelle ère de développement".

Le ministre a rappelé que l'éducation dépend de la qualité des sociétés. A l'en croire une nation qui "veut former les citoyens responsables doit elle-même être éducatrice".

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"Une nation qui veut préparer l'avenir doit apprendre à éduquer bien au-delà des murs de l'école. Au XXe siècle, nous avons construit des systèmes éducatifs. Au XXIIIe siècle, nous devons construire des sociétés éducatives" a-t-il insisté.

Le ministre a estimé que les langues nationales constituent un axe central et un vecteur de liberté pour l'enfant africain.

S'appuyant sur la figure de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké et l'héritage des daaras (écoles coraniques), il a plaidé pour un enseignement bilingue conçu non comme une simple option pédagogique, mais comme "un choix stratégique et politique au service d'une école plus équitable".

M.Guirassy a salué la Fondation Yidan et son président Charles Chen Yidan, ainsi que le lauréat sénégalais Mamadou Amadou Ly, directeur exécutif d'ARED (Associés en recherche et éducation pour le développement), distingué pour son travail sur l'éducation en langues africaines, une reconnaissance qu'il a qualifiée de message adressé au monde.

"Les innovations éducatives ne viennent pas seulement vers l'Afrique, elles viennent aussi de l'Afrique", a -t-dit.

Evoquant l'essor de l'intelligence artificielle, le ministre a estimé que la technologie ne remplace pas l'éducation, mais interroge les qualités humaines à transmettre : discernement, créativité, curiosité, éthique, coopération, empathie et sens des responsabilités.

Il a par ailleurs rappelé que le Sénégal s'est engagé dans une "refondation profonde" de son système éducatif, présentant l'Afrique non comme un continent "en attente de solutions", mais comme un partenaire de la réflexion mondiale sur l'éducation.

L'événement de trois jours qui réunit près de 200 personnes est co-organisé par la Fondation du Prix Yidan, l'ONG ARED et l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique (ADEA), en partenariat avec le ministère de l'Education nationale.

Le Prix Yidan est la plus haute distinction mondiale dans le domaine de l'éducation, doté d'une récompense totale de 30 millions de dollars de Hong Kong (plus de 2 milliards de FFCA). Il récompense des individus ou des équipes ayant apporté une contribution significative à la théorie et la pratique de l'éducation.

Il comprend deux prix complémentaires : le Prix Yidan pour la recherche en éducation et le Prix Yidan pour le développement de l'éducation.