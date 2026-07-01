Sénégal: Bacary Sarr - 'Les défis nombreux et pressants constituent une source de motivation pour le gouvernement'

Dakar — Les défis "nombreux et pressants" auxquels le Sénégal doit faire face représentent une source de motivation pour les pouvoirs publics décidés à apporter des réponses aux préoccupations des populations, a déclaré le ministre de la Communication, des Relations avec les institutions.

"Les défis sont donc nombreux et pressants mais ils constituent une source de motivation, un sacerdoce pour faire advenir enfin le progrès économique et social tant attendu par nos concitoyens qui aspirent légitimement à l'amélioration réelle" de leur quotidien, a-t-il dit.

M. Sarr, également porte-parole du gouvernement, intervenait à l'occasion du débat d'orientation budgétaire (DOB) ayant clôturé mardi la session ordinaire 2025-2026 de l'Assemblée nationale.

Selon lui, "l'exécutif oeuvre au quotidien de façon méthodique, résolue et permanent pour réaliser les aspirations au bien-être de notre peuple et relever les défis d'un développement endogène porté par l'investissement, des ressources humaines de qualité dont regorge notre pays, et adossé aux valeurs de Jub-Jubbal-Jubanti que nous avons choisies en toute souveraineté pour transformer notre société".

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Les députés ont soulevé, dans cette perspective, des préoccupations, "urgences et priorités", en lien notamment avec les inégalités héritées de tous les secteurs, à l'origine d'une "fracture réelle" entre les zones urbaines et rurales.

Il a réaffirmé sa disponibilité à assurer la continuité des actions entamées par ses prédécesseurs, pour toujours améliorer la coordination et la communication entre le gouvernement et l'Assemblée nationale.

"Ces échanges entrent dans le cadre normal de la vie des grandes démocraties, car ils doivent permettre au pouvoir exécutif et au pouvoir législatif de discuter chacun en s'appuyant sur la force de sa conviction et le choix des engagements et des orientations qui devront façonner l'avenir proche, à court terme de notre pays", a relevé M. Sarr.

Il s'est réjoui de la tenue de ce débat d'orientation budgétaire qui permet de se conformer à une exigence républicaine.

"La qualité du document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle, document introductif au DOB qui vous a été présenté montre le soin apporté à sa préparation par le gouvernement", a indiqué Bacary Sarr en s'adressant aux députés.

Il a félicité le ministre de l'Economie, des Finances et du Plan pour le travail qu'il a abattu dans un contexte économique difficile.

"Il a le mérite, malgré le contexte économique et budgétaire extrêmement complexe, très difficile, d'avoir réussi à permettre à l'État d'assurer les trois grandes missions du budget notamment le financement des services publics et les dépenses d'investissement pour le développement et la redistribution en faveur des populations les plus vulnérables de notre pays", a-t-il avancé.