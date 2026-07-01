Sénégal: Mondial 2026 - Mamadou Sarr se dit prêt à saisir sa chance avec les Lions

1 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)
Par Seynabou Ka et Birane Hady Cissé

Le défenseur sénégalais Mamadou Sarr a assuré, mardi à Sodo à Seattle dans l'Etat de Washington aux États-Unis, respecter les choix du coach, tout en affirmant être prêt à répondre présent à tout moment pour aider les Lions du Sénégal.

"Comme tous les joueurs, je rêve de disputer une Coupe du monde. Je respecte totalement les choix du sélectionneur. Mon rôle est d'être prêt à chaque instant, que je débute ou non", a déclaré le jeune défenseur.

Il s'exprimait en conférence de presse, à la veille du match décisif des Lions du Sénégal contre les Diables rouges de la Belgique.

Le Sénégal affrontera la Belgique pour les seizièmes de finale du Mondial 2026, mercredi à 20h GMT au Seattle Stadium

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Revenant sur son parcours, le joueur de 20 ans a évoqué son passage en Belgique.

"Je garde d'excellents souvenirs de ce passage. Mes six mois à Molenbeek ont été importants dans ma progression. Cette expérience m'a beaucoup aidé et a contribué à faire de moi le joueur que je suis aujourd'hui", a-t-il expliqué.

Sur son état de forme, Mamadou Sarr se veut rassurant, estimant avoir retrouvé toutes ses sensations au fil de la compétition.

"Je me sens très bien physiquement. Les matchs de préparation m'ont permis de retrouver le rythme. Même lorsque l'on ne joue pas, on apprend énormément en observant les rencontres depuis le banc. Je me sens prêt pour demain", a-t-il indiqué.

Le défenseur sénégalais a insisté également sur la détermination du groupe à aborder cette phase à élimination directe avec ambition et confiance.

"Oui. Comme le coach l'a dit, une nouvelle compétition commence. Nous avons une deuxième chance et nous sommes prêts à tout donner pour aller chercher la qualification", a déclaré Mamadou Sarr.

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