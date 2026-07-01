Afrique: Mondial 2026 - Le Maroc élimine les Pays-Bas et se qualifie pour les huitièmes de finale

30 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par PLB/BS

Cuito — Le Maroc s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde de football 2026 en s'imposant face aux Pays-Bas aux tirs au but (3-2), dans la nuit de lundi à mardi.

Lors de cette rencontre des seizièmes de finale, disputée au stade de Monterrey, au Mexique, les Néerlandais ont ouvert le score à la 72e minute grâce à Cody Gakpo. Les Marocains ont toutefois arraché l'égalisation dans le temps additionnel par Issa Diop (90+1), un score de 1-1 qui est resté inchangé jusqu'au terme du temps réglementaire et de la prolongation.

La séance de tirs au but a ensuite tourné à l'avantage du Maroc, auteur de trois réalisations contre deux pour les Pays-Bas.

Le Maroc devient ainsi la première sélection africaine à décrocher son billet pour les huitièmes de finale, où il affrontera le Canada, qualifié après sa victoire 1-0 face à l'Afrique du Sud.

Le Paraguay et le Brésil ont également validé leur qualification. Les Paraguayens ont éliminé l'Allemagne aux tirs au but (4-3), tandis que la Seleção s'est imposée 2-1 face au Japon.

Les deux derniers matches des seizièmes de finale opposeront ce mardi la Côte d'Ivoire à la Norvège à 18h00, puis la France à la Suède à 22h00.

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