Angola: Football - São Salvador en quête de renforts pour la saison 2026-2027

Mbanza Kongo — Le São Salvador do Kongo pourrait recruter entre huit et dix nouveaux joueurs afin de renforcer son effectif en vue de la saison 2026-2027.

Le directeur technique du club de la province du Zaire, António Cordeiro Vunge Russo, a déclaré mardi à l'ANGOP que les dirigeants étaient déjà actifs sur le marché des transferts et que les nouvelles recrues seraient annoncées dans les prochains jours.

« Sur le plan administratif, le club est au travail et nous avons déjà entamé des contacts avec plusieurs joueurs susceptibles de renforcer notre effectif. Nous devons remanier l'équipe et recruter des éléments capables de s'adapter rapidement aux exigences du staff technique », a-t-il indiqué.

Sans révéler l'identité des joueurs ciblés, António Vunge Russo a précisé que les priorités concernent le renforcement des secteurs offensif, défensif et des couloirs latéraux, ainsi que le recrutement d'un nouveau gardien de but.

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S'agissant de l'entraîneur Silva Cussanda, le directeur technique a confirmé que celui-ci resterait à la tête de l'équipe pour la saison 2026-2027.

« Nous ne pouvons pas nous permettre de changer d'entraîneur chaque année. Silva Cussanda dirigera le São Salvador lors de la prochaine saison », a-t-il affirmé.

Interrogé sur les informations relayées sur les réseaux sociaux et sur les sites de certains clubs évoquant un éventuel départ de l'attaquant Filó, António Vunge Russo s'est limité à rappeler que le joueur demeure sous contrat avec le São Salvador.

« Ceux qui diffusent ce type d'informations font preuve d'imprudence dans leurs déclarations », a-t-il souligné.

Le São Salvador do Kongo a terminé la saison 2025-2026 à la 12e place du championnat avec 35 points.