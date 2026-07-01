Angola: Des femmes parlementaires promeuvent des campagnes de sensibilisation à la santé reproductive

Luena — Le Groupe des femmes parlementaires de l'Assemblée nationale a entamé lundi une visite de travail de deux jours dans la province de Moxico, visant à promouvoir la santé sexuelle et reproductive et à prévenir les grossesses précoces.

Cette initiative comprend des conférences de sensibilisation destinées principalement aux jeunes, aux familles et aux communautés, abordant des sujets tels que le rôle de la famille dans la transmission des valeurs morales, la lutte contre les abus sexuels, l'éducation et la protection de l'enfance, ainsi que la santé sexuelle et reproductive.

La présidente du Groupe, Teresa da Silva Neto, a expliqué que les actions menées vont au-delà de la théorie et incluent des démonstrations pratiques sur les méthodes contraceptives et autres formes de prévention, dans le but d'encourager le dialogue sur la santé reproductive au sein des familles.

S'adressant à la presse après une rencontre de courtoisie avec le gouverneur de la province de Moxico, Ernesto Muangala, elle a souligné que les grossesses précoces demeurent un défi pour la société angolaise et a plaidé pour une plus grande implication de tous les secteurs dans la prévention de ce phénomène.

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Selon Teresa da Silva Neto, lors des ateliers organisés dans différentes provinces du pays, le groupe a constaté qu'un nombre important d'adolescents assumaient prématurément des responsabilités parentales.

« Nous avons constaté que beaucoup d'enfants s'occupent d'autres enfants (...), nous devons tous nous mobiliser pour prévenir cette pratique », a-t-elle déclaré.

De son côté, le gouverneur de la province de Moxico, Ernesto Muangala, a reconnu que les grossesses précoces constituent une préoccupation majeure pour le Gouvernorat provincial et la société, ajoutant que des campagnes de sensibilisation ont été mises en place à l'intention des jeunes filles de moins de 18 ans.

L'atelier du Groupe de travail des femmes parlementaires s'achève ce mardi par de nouvelles conférences et des réunions communautaires axées sur le renforcement de l'éducation, la protection de l'enfance et la promotion de la santé sexuelle et reproductive.