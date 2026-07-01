Angola: Voile - Vasco Taveira remporte le titre africain aux Championnats du monde d'Optimist

Luanda — Les jeunes navigateurs angolais Vasco Taveira et Gabriel Calembe se sont illustrés lors des Championnats du monde de voile Optimist 2026, qui se sont déroulés du 18 au 28 juin à Tanger, au Maroc, en décrochant respectivement la première et la troisième place du classement africain.

Vasco Taveira a été sacré champion d'Afrique de cette compétition réservée aux pays du continent, tandis que Gabriel Calembe a décroché la troisième place, plaçant ainsi l'Angola parmi les meilleures équipes africaines du championnat.

Selon les informations fournies par l'équipe technique, ces résultats témoignent de la progression de la voile angolaise chez les jeunes et confirment la présence croissante du pays dans les compétitions internationales de ce sport.

La délégation angolaise était menée par l'entraîneur Mateus Afonso et comprenait également les athlètes Telmo Cambeletete et Emanuela Filipe, qui représentaient également le pays lors de cet événement.

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À l'issue de la compétition, la Fédération angolaise des sports nautiques a félicité les athlètes, le comité technique et l'ensemble de la délégation pour leurs performances, considérant que ces résultats constituent un encouragement pour le développement de la voile et la formation de jeunes navigateurs.

Organisé au Royal Yacht Club de Tanger, le Championnat du monde de voile Optimist a réuni des centaines de jeunes athlètes venus de dizaines de pays, constituant ainsi l'une des plus importantes compétitions internationales de voile pour la jeunesse.

Le titre mondial a été remporté par le Brésilien Manuel Bragança, tandis que l'Angola a terminé la compétition avec un titre et la troisième place du classement africain.