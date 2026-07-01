Angola: Le Gouvernorat de Zaire poursuit la construction d'hôpitaux dans les nouvelles municipalités

Mbanza Kongo — Le gouverneur de Zaire, Adriano Mendes de Carvalho, a déclaré lundi que les travaux de construction d'hôpitaux se poursuivent dans les cinq nouvelles municipalités de la province, créées dans le cadre de la nouvelle Division politico-administrative du pays.

Le gouvernant a fait cette déclaration à l'issue d'une visite de plusieurs heures dans la municipalité de Serra da Kanda, située à environ 40 kilomètres au sud de la ville de Cuimba.

Il a indiqué que les projets de construction de nouvelles infrastructures de santé dans les municipalités de Serra da Kanda, Lufico, Quêlo, Quindeje et Luvo pourraient être inscrits au budget général de l'État (OGE) de l'année prochaine.

« Ce sont de nouvelles administrations qui ont besoin d'importantes infrastructures sociales, notamment d'hôpitaux, afin d'améliorer les soins médicaux pour les populations locales », a-t-il souligné.

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Il a ajouté que l'Exécutif est soucieux de la réalisation de nouveaux projets à impact social dans les provinces et municipalités récemment créées en Angola.

Concernant la route d'accès à Serra da Kanda, Adriano Mendes de Carvalho a reconnu qu'il reste beaucoup à faire pour relier cette commune montagneuse au reste de la province de Zaire.

« Nous sommes préoccupés par les quatre kilomètres de route qui relient le chef-lieu de la municipalité de Cuimba à Serra da Kanda. Nous mettrons tout en oeuvre pour remédier à cette situation dans les prochains mois », a-t-il déclaré.

La commune de Serra da Kanda compte environ 7 796 habitants.

Avant la mise en place de la nouvelle division politico-administrative en janvier 2025, Serra da Kanda était une commune de la municipalité de Cuimba.

Le gouverneur de Zaire effectue une tournée des 11 municipalités de la province depuis la semaine dernière.