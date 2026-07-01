Afrique: Handball - L'Angola s'incline face à l'Égypte

Luanda — L'Angola s'est inclinée face à l'Égypte mardi (20-26) lors du match de consolation du Championnat du monde junior féminin de handball, qui se déroule en Chine.
À la mi-temps, l'équipe était menée 15-10.
L'Égypte est la tenante du titre africain, tandis que les Angolaises ont terminé troisièmes du dernier championnat continental.
En phase de groupes, l'Angola s'est inclinée face à l'Autriche (22-29) et la Serbie (16-26), avant de s'imposer face au Paraguay (24-11).
Lundi, les Angolaises avaient largement dominé l'Inde (33-14).
L'équipe comprend les joueuses Daniela Neto, Ladislane Vata, Elizandra Domingos, Patrícia Paulino, Giatiane Cassoma, Rita Xavier, Vilma Manuel, Beatriz Pereira, Augusta dos Anjos, Isabel Cateco, Balbina Nunda, Carla Lussende, Marina Alfredo, Maria Castro et Letícia Costa.