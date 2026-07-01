Angola: Zaïre - La dépouille d'un jeune homme repêchée dans la rivière Bulunga à Cuimba

Mbanza Kongo — Un jeune de 26 ans a été retrouvé mort ce mardi dans la rivière Bulunga, à la périphérie de la ville de Cuimba, dans la province du Zaïre.

S'adressant à l'ANGOP, Sérgio Afonso, porte-parole de la délégation du ministère de l'Intérieur (Minint) dans la province du Zaïre, a déclaré que les résultats préliminaires indiquent une noyade présumée comme cause du décès.

Il a expliqué que le repêchage du corps sans vie -- qui souffrait apparemment d'épilepsie -- a été rendu possible grâce à une opération mobilisant des agents du Service de protection civile et des sapeurs-pompiers, du Service d'enquête criminelle (SIC) et des techniciens de santé publique.

« La victime était portée disparue depuis quelques jours et, grâce à la mobilisation de membres de sa famille, nous avons pu localiser et récupérer le corps », a-t-il précisé.