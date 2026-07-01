Angola: Zaïre - La dépouille d'un jeune homme repêchée dans la rivière Bulunga à Cuimba

30 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par DA/JL/LUZ

Mbanza Kongo — Un jeune de 26 ans a été retrouvé mort ce mardi dans la rivière Bulunga, à la périphérie de la ville de Cuimba, dans la province du Zaïre.

S'adressant à l'ANGOP, Sérgio Afonso, porte-parole de la délégation du ministère de l'Intérieur (Minint) dans la province du Zaïre, a déclaré que les résultats préliminaires indiquent une noyade présumée comme cause du décès.

Il a expliqué que le repêchage du corps sans vie -- qui souffrait apparemment d'épilepsie -- a été rendu possible grâce à une opération mobilisant des agents du Service de protection civile et des sapeurs-pompiers, du Service d'enquête criminelle (SIC) et des techniciens de santé publique.

« La victime était portée disparue depuis quelques jours et, grâce à la mobilisation de membres de sa famille, nous avons pu localiser et récupérer le corps », a-t-il précisé.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.