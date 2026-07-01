Angola: Seulement 18,3 % des véhicules en circulation sont assurés au pays - ARSEG

Luanda — Sur plus de deux millions de véhicules en circulation dans le pays, seuls 366 000, soit 18,3 %, sont assurés, a affirmé mardi à Luanda la présidente du Conseil d'administration de l'Agence angolaise de réglementation et de supervision des assurances (ARSEG), Filomena Airosa Manjata.

S'exprimant lors de l'ouverture de la IIIe Conférence du cycle ARSEG Conecta, placée sous le thème « L'assurance obligatoire en Angola : de la réglementation à la supervision - Rôle institutionnel et responsabilité des parties prenantes », elle a souligné qu'en pratique, près de huit véhicules sur dix circulent sur les routes angolaises sans l'assurance obligatoire.

Elle a souligné que ce scénario est d'autant plus préoccupant lorsqu'on l'analyse à la lumière des accidents de la route, qui, entre 2010 et 2024, ont enregistré plus de 145 000 accidents, causant environ 34 000 décès et plus de 163 000 blessés.

Elle a insisté sur le fait que derrière ces chiffres se cachent des vies perdues, des familles profondément affectées, des projets interrompus et des coûts économiques et sociaux élevés qui pourraient être réduits grâce à une couverture d'assurance obligatoire plus étendue.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Filomena Manjata a indiqué que l'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles est l'un des mécanismes les plus importants pour protéger les travailleurs, garantissant une assistance médicale, une indemnisation financière et des conditions permettant de préserver la dignité du travailleur et de sa famille.

Malgré cela, a-t-elle souligné, seulement 5,54 % des entreprises en activité sont assurées.

« Cela signifie que des milliers de travailleurs restent exposés à des risques pour lesquels la loi prévoit déjà des mécanismes de protection. Plus qu'une violation de la loi, il s'agit d'une limitation effective de la protection sociale et d'un facteur supplémentaire de vulnérabilité économique pour d'innombrables familles », a-t-elle déploré.

Selon la responsable, une économie forte repose non seulement sur l'investissement, l'innovation et la croissance économique, mais aussi sur l'existence d'institutions capables de prévenir les risques, d'atténuer les pertes et de créer les conditions permettant aux familles et aux entreprises de se remettre rapidement des événements défavorables.

Elle a souligné que l'assurance obligatoire revêt une importance stratégique et ne se limite pas à une simple obligation légale ou administrative, mais elle constitue un instrument de politique publique destiné à protéger les personnes, les biens et les activités économiques.

Cet instrument, a-t-elle précisé, garantit que les coûts liés aux risques soient supportés par des mécanismes de transfert de risques adéquats et non exclusivement par les victimes, les familles, les entreprises ou l'État lui-même.

La 3e conférence du cycle ARSEG Conecta, sous le thème « L'assurance obligatoire en Angola : de la réglementation à la supervision - Rôle institutionnel et responsabilité des parties prenantes », était organisée par l'Agence angolaise de réglementation et de supervision des assurances (ARSEG).

ARSEG Conecta est une initiative visant à promouvoir la culture financière dans les domaines de l'assurance et des fonds de pension.

Cet événement se positionne comme un espace de partage, d'apprentissage et de transformation, réunissant des professionnels du secteur, des institutions publiques et privées, des associations, des étudiants et la société en général.