Angola: Expo-Bié - Finalisation des préparatifs de la Foire et de la Vente aux Enchères de Bétail

Cuito — Les préparatifs de la Foire et de la Vente aux Enchères de Bétail, qui se tiendront dans le cadre de la 3e édition de l'EXPO-Bié, progressent de manière satisfaisante et sont en phase finale.

Cette information a été confirmée par le président de l'Association des Éleveurs de Bétail de la Province de Bié, Sandro Miguel, à l'issue de la visite de la Gouverneure de Bié, Celeste Adolfo, lundi, sur le site de l'événement, visant à s'informer de l'avancement des travaux d'organisation.

Selon le responsable, la construction des étables et des enclos, ainsi que de la zone de vente aux enchères, est en cours et progresse de manière satisfaisante.

Il a indiqué que du bétail de différentes races, notamment des bovins, des porcs, des chèvres et des moutons, y compris des races locales et importées, sera exposé et vendu aux enchères.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a également mentionné la présence de volailles diverses.

Concernant les exposants, il a révélé que la foire et la vente aux enchères de bétail, véritable stratégie pour dynamiser l'élevage régional, accueilleront des entrepreneurs nationaux et internationaux.

Sans dévoiler le nombre d'exposants déjà inscrits, il a souligné la forte participation des éleveurs.

À l'issue de sa journée de travail, le gouverneur a également inspecté la zone qui accueillera le Salon des sciences et des technologies (FETIC), autre nouveauté de cette édition de l'EXPO-Bié, ainsi que l'espace réservé à l'installation des stands des expositions générales.

Outre le constat de l'avancement des travaux, le gouverneur s'est entretenu brièvement avec les jeunes impliqués dans la préparation de l'événement, les encourageant à poursuivre leur engagement pour la réussite de cette troisième édition, qui se tiendra du 9 au 12 juillet.

L'EXPO, le plus grand salon professionnel de la région, a pour ambition de stimuler le développement local, de renforcer les partenariats stratégiques et de consolider la position de Bié comme destination sûre et attractive pour les investissements.

Lors de la deuxième édition, qui s'est tenue du 16 au 19 juillet 2025, la vente de plus de quatre mille tonnes de produits divers a permis de récolter 1 650 727 400 kwanzas.

446 exposants y ont participé, entre locaux et d'autres provinces, ainsi que de Namibie, de la République démocratique du Congo et de Zambie.