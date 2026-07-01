Angola: L'électricité arrive dans davantage de localités de Malanje

Luanda — Au moins 47 000 habitants de différentes localités de la province de Malanje bénéficieront de l'électricité du réseau public dès l'année prochaine, grâce à la construction de nouvelles lignes de transport et de distribution, conformément à la stratégie du gouvernement visant à développer le secteur.

Ce projet comprend la construction de la ligne Malanje/Kiwaba N'Zogi, longue de 81 kilomètres, et de la ligne Malanje/Caculama-Mucari, longue de 59 kilomètres, toutes deux d'une capacité de 110 kilowatts (kV).

Dans une note du ministère de l'Énergie et de l'Eau, transmise lundi à l'ANGOP, il est également précisé que le projet inclut la construction de deux nouveaux postes de transformation 110/30 kV à Kiwaba N'Zogi et Caculama-Mucari, ainsi que l'extension du poste de transformation existant dans la ville de Malanje.

Les infrastructures susmentionnées, dont les travaux ont débuté en octobre 2025 et devraient s'achever en septembre de cette année, seront complétées par des réseaux moyenne (30 kV) et basse tension pour l'alimentation électrique des foyers, des institutions publiques, des unités de production et de l'éclairage public.

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Le document précise que les travaux sur les réseaux de moyenne tension ont commencé en avril de cette année et devraient être achevés par phases entre octobre prochain et mars 2027.

Grâce à cet investissement de l'État angolais, des milliers de foyers seront électrifiés dans les localités de Caculama-Mucari, Muquixi, Catala, Caxinga, Quela, Xandel, Kiwaba N'Zogi, Gunza Muanha, Mufuma et Caombo.

Par ailleurs, le projet dynamise l'économie locale en créant des emplois directs et indirects, et en employant, pour la plupart, les jeunes de la région dans les secteurs de la construction, de la logistique et du support technique.

Avec la mise en oeuvre de ces projets structurants, le ministère de l'Énergie et de l'Eau réaffirme l'engagement de l'Exécutif à réduire les asymétries régionales, à promouvoir le développement harmonieux du territoire et à garantir l'accès universel à l'électricité dans le pays.