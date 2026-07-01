Afrique: L'Angola participe à une conférence régionale sur le commerce à Abuja

Luanda — Une délégation angolaise conduite par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Rui Minguês de Oliveira, participe depuis mercredi à Abuja (Nigeria) à la Conférence régionale sur la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

L'événement vise à approfondir les questions relatives au repositionnement des femmes sur le marché africain en tant que moteurs de la transformation du commerce intra-africain, selon un communiqué de la mission diplomatique angolaise à Abuja reçu ce lundi par l'ANGOP.

Lors de son séjour à Abuja, la délégation angolaise prend également part à la 18e réunion du Conseil des ministres africains du Commerce, qui cherche à stimuler le commerce et les investissements des entreprises dirigées par des femmes au sein du marché de la ZLECAf.

Les discussions, tant lors de la conférence régionale que de la réunion du Conseil des ministres africains du Commerce, se déroulent sous le thème : « Transformer en actions le Protocole de la ZLECAf sur les femmes et les jeunes dans le commerce» , «Agenda et étapes pour une intégration cohérente de l'ouverture des marchés au libre-échange ».

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Les questions liées aux liaisons aériennes, terrestres et maritimes -- notamment les tarifs d'exportation, les itinéraires et les principaux corridors de développement commercial -- font également l'objet d'une attention particulière de la part des participants.

Pour le ministre Rui Minguêns, cette conférence met en lumière la valeur, la force, la vision et la capacité de transformation des femmes dans le dynamisme de l'économie africaine.

Parallèlement, le secrétaire général de la ZLECAf, Wamkele Mene, et la directrice régionale du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Ahunna Eziakonwa, ont souligné dans leurs interventions que l'Afrique dispose des conditions et du potentiel nécessaires pour faire en sorte que le protocole de la ZLECAf profite aux femmes et aux jeunes, au sein d'un marché où les entreprises dirigées par des femmes jouent un rôle clé.

L'événement est organisé conjointement par le ministère nigérian de l'Industrie, du Commerce et de l'Investissement, le PNUD et l'Organisation mondiale du commerce (OMC).