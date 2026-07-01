Congo-Brazzaville: Sénat - Pierre Ngolo s'entretient avec une délégation de la DDHU

Après avoir installé l'antenne nationale présidée par Brice Voltaire Etou Obami, la délégation de la DDHU comprenant, entre autres, son secrétaire général, Christophe Giovaneti; l'ancienne secrétaire générale du Sommet France-Afrique, Stéphane Rivoal; ainsi que l'ambassadrice de l'Unesco, Clara Kessous, a été reçue en audience, le 30 juin à Brazzaville, par le président du Sénat, Pierre Ngolo.

La délégation est allée présenter l'organisation qui s'implante pour la première fois dans un pays africain au président du Sénat. « La DDHU est le prolongement de la Déclaration universelle des droits de l'homme pour inclure l'environnement, la justice, la protection du vivant, les droits des enfants et des femmes. Le président du Sénat a salué l'ouverture de l'antenne à Brazzaville avec une ambition de rayonnement régional au niveau de toute l'Afrique », a expliqué l'ancienne ambassadrice de France au Soudan, Stéphane Rivoal.

En effet, les échanges ont tourné autour de la santé, des droits des femmes, de l'exclusion. A leur terme, le secrétaire général de la DDHU a salué les contributions du président de la chambre haute du Parlement congolais car son institution joue un rôle déterminant dans la mise en oeuvre des projets dans le pays. « Nous faisons une intime confiance à nos ambassadeurs congolais pour qu'ils soient porteurs de cette déclaration sur tout le continent », a souhaité Christophe Giovaneti.

Ambassadrice de l'Unesco pour la paix, Clara Kessous, de son côté, a annoncé l'organisation des ateliers de formation touchant non seulement la question du vivant, mais également celle de l'égalité. Selon elle, ces ateliers seront liés à certaines méthodologies comme la thérapie pour aider les victimes de violences à faire la catharsis de ce qu'elles ont vécu.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Je mène un grand travail de terrain sur la question de l'égalité et des droits des femmes, en particulier vis-à-vis des femmes victimes de violences. L'idée, c'est de pouvoir se dire qu'au sein même de la DDHU, il y a aussi un pôle sur la question des droits des femmes. Là aussi, le Congo est exemplaire en matière de droits des femmes avec la loi Mouebara qui a été adoptée en 2022 et promulguée par le président de la République », a-t-elle indiqué.

Conduisant la délégation, le président de l'antenne nationale de la DDHU, Brice Voltaire Etou Obami, a dit que le choix du Congo se justifie, entre autres, par sa situation géographique (Deuxième bassin du monde avec le fleuve Congo) et son rôle capital dans le cadre de la protection de l'environnement. « Nous attendons que les autorités travaillent dans une grande synergie avec l'antenne afin d'assurer aux générations futures, la protection de l'environnement, le social et autres.

Nous avons besoin d'avoir un accompagnement des autorités et nous sommes en train de nous battre, comme vous le savez, notre président de la République est un des pionniers de la protection de l'environnement, c'est le grand bâtisseur des projets agropastoraux. Il y a lieu quand même qu'au niveau de la DDHU qu'il soit décoré, reconnu aussi comme un des grands ambassadeurs », a souligné Brice Voltaire Etou Obami, également président de l'Ordre des experts comptables du Congo.

Il a annoncé, par ailleurs, l'élaboration d'une feuille de route pour atteindre les objectifs assignés à l'antenne nationale de la DDHU qui est en quelque sorte une passerelle en Afrique. « Derrière la DDHU, c'est aussi une passerelle des différents bailleurs de fonds, qui ont parfois des subventions disponibles pour soutenir certains projets, soutenir le bien-être, le social, l'agriculture, la formation, l'éducation et bien d'autres », a laissé entendre l'ambassadeur de la DDHU, président de l'antenne du Congo.