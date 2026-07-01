Congo-Brazzaville: Union des informaticiens handicapés du Congo - Castard Nzaou-Pambou se réjouit des relations entretenues avec l'ambassade américaine au pays

1 Juillet 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Fortuné Ibara

Le communiqué de presse signé par le président de l'Union des informaticiens handicapés du Congo (UIHC), l'ingénieur Castard Nzaou-Pambou, le 30 juin à Brazzaville, relève une excellente collaboration entre cette organisation et la représentation diplomatique américaine en République du Congo.

« A l'occasion du 250e anniversaire de l'indépendance des Etats-Unis d'Amérique organisé par madame le chargée des Affaire de l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique en République du Congo (...), nous étions parmi les invités d'honneurs, cela pour dire que tout le monde compte y compris la personne vivant avec handicap », a déclaré l'ingénieur Castard Nzaou-Pambou.

Paraphrasant le message de la diplomate américaine, Amanda S. Jacobsen, le président de l'UIHC a également notifié dans le communiqué publié« le bon rapport de relations diplomatiques entre la République du Congo et les Etats-Unis d'Amérique ».

Par ailleurs, réagissant sur la prise en compte des personnes vivant avec handicap au Congo, l'ingénieur Castard Nzaou-Pambou a évoqué la loi 009/22/ du 22 avril 1992 portant statut, protection et promotion de la personne vivant avec handicap ainsi que la Constitution du 25/10/2015 en son article 31 alinéa 2.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« En 2005, les personnes vivant avec handicap ont commencé à être intégrées à la fonction publique congolaise. Pendant la mise en oeuvre de la politique de la municipalisation accélérée, l'Etat a construit des édifices publics en faisant des rampes. Une rampe est une pente, une surface inclinée qui passe d'un niveau à un autre. Une personne en fauteuil roulant peut avoir besoin d'une rampe pour accéder à l'immeuble ou au parking depuis l'entrée d'un bâtiment.

Les personnes aveugles et malvoyantes fréquentent aujourd'hui les universités et l'Etat met à leur disposition des enseignants spécialisés. Au Congo, la personne vivant avec handicap bénéficie de mêmes droits que les personnes valides, notamment le vote, l'éducation, la santé et autres ..... », a déclaré le président Castard Nzaou-Pambou. Il a déploré, en outre, l'absence des personnes handicapées dans les autres institutions de la République comme le Sénat, l'Assemblée nationale, etc.

Signalons qu'aux Etats-Unis comme à l'étranger, les deux cent cinquante ans d'indépendance ont été l'occasion pour les Américains de célébrer leurs valeurs démocratiques et leurs idéaux fondateurs, mais aussi d'honorer les partenariats durables bâtis à travers le monde.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2026 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.