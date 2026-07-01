Le communiqué de presse signé par le président de l'Union des informaticiens handicapés du Congo (UIHC), l'ingénieur Castard Nzaou-Pambou, le 30 juin à Brazzaville, relève une excellente collaboration entre cette organisation et la représentation diplomatique américaine en République du Congo.

« A l'occasion du 250e anniversaire de l'indépendance des Etats-Unis d'Amérique organisé par madame le chargée des Affaire de l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique en République du Congo (...), nous étions parmi les invités d'honneurs, cela pour dire que tout le monde compte y compris la personne vivant avec handicap », a déclaré l'ingénieur Castard Nzaou-Pambou.

Paraphrasant le message de la diplomate américaine, Amanda S. Jacobsen, le président de l'UIHC a également notifié dans le communiqué publié« le bon rapport de relations diplomatiques entre la République du Congo et les Etats-Unis d'Amérique ».

Par ailleurs, réagissant sur la prise en compte des personnes vivant avec handicap au Congo, l'ingénieur Castard Nzaou-Pambou a évoqué la loi 009/22/ du 22 avril 1992 portant statut, protection et promotion de la personne vivant avec handicap ainsi que la Constitution du 25/10/2015 en son article 31 alinéa 2.

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« En 2005, les personnes vivant avec handicap ont commencé à être intégrées à la fonction publique congolaise. Pendant la mise en oeuvre de la politique de la municipalisation accélérée, l'Etat a construit des édifices publics en faisant des rampes. Une rampe est une pente, une surface inclinée qui passe d'un niveau à un autre. Une personne en fauteuil roulant peut avoir besoin d'une rampe pour accéder à l'immeuble ou au parking depuis l'entrée d'un bâtiment.

Les personnes aveugles et malvoyantes fréquentent aujourd'hui les universités et l'Etat met à leur disposition des enseignants spécialisés. Au Congo, la personne vivant avec handicap bénéficie de mêmes droits que les personnes valides, notamment le vote, l'éducation, la santé et autres ..... », a déclaré le président Castard Nzaou-Pambou. Il a déploré, en outre, l'absence des personnes handicapées dans les autres institutions de la République comme le Sénat, l'Assemblée nationale, etc.

Signalons qu'aux Etats-Unis comme à l'étranger, les deux cent cinquante ans d'indépendance ont été l'occasion pour les Américains de célébrer leurs valeurs démocratiques et leurs idéaux fondateurs, mais aussi d'honorer les partenariats durables bâtis à travers le monde.