Ile Maurice: Du pays à l'Arabie saoudite - L'itinéraire de Ganeshan Irlen disséqué par les enquêteurs

Les déplacements internationaux de Ganeshan Irlen, un Mauricien de 59 ans actuellement détenu en Arabie saoudite dans une affaire présumée de trafic de drogue, font désormais l'objet d'une attention particulière de la part des enquêteurs. Le directeur d'une imprimerie numérique basée à La TourKoenig est incarcéré dans la région de Dammam dans l'attente de son procès.

Selon les informations recueillies, son dernier périple l'aurait conduit de Maurice vers le Kenya, puis l'Ouganda, avant de transiter par le Qatar, pour finalement rejoindre Dammam, dans l'est de l'Arabie saoudite. Les enquêteurs cherchent aujourd'hui à retracer avec précision chacune des étapes de ce voyage afin de comprendre les circonstances ayant conduit à son arrestation. Selon des informations encore à confirmer, un rendez-vous aurait été fixé à Dammam avec des personnes présentées comme des trafiquants internationaux, dans le cadre duquel un colis aurait dû leur être remis.

D'après les premiers éléments disponibles, Ganeshan Irlen s'apprêtait à embarquer à l'aéroport international King Fahd de Dammam pour un vol intérieur à destination de Djeddah lorsqu'une quantité de drogue aurait été découverte dans ses bagages lors d'un contrôle de sécurité. Il a immédiatement été placé en état d'arrestation par les autorités saoudiennes.

Les circonstances de sa présence à Dammam suscitent de nombreuses interrogations. Selon certaines informations obtenues dans le cadre de l'enquête, les autorités cherchent notamment à déterminer si cette ville constituait simplement une étape de transit ou si elle devait servir de lieu de rencontre avec des membres présumés d'un réseau international de contrebande. Cette piste fait actuellement l'objet de vérifications approfondies.

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Les enquêteurs examinent également ses précédents voyages. Les registres consultés indiquent qu'il s'était déjà rendu à Nairobi du 20 au 30 avril 2025. Quelques semaines plus tard, il avait effectué un déplacement au Royaume-Uni. L'analyse de ses voyages vers l'Afrique de l'Est et le Moyen-Orient vise à déterminer s'ils présentent un lien avec l'affaire pour laquelle il est aujourd'hui poursuivi. Les autorités cherchent notamment à identifier les personnes qu'il aurait rencontrées, les contacts entretenus à l'étranger ainsi que les éventuelles connexions avec des réseaux opérant entre plusieurs pays.

Dans un premier temps, l'absence prolongée de nouvelles de Ganeshan Irlen avait suscité l'inquiétude de ses proches. Ces derniers se sont tournés vers l'ambassade de Maurice en Arabie saoudite pour tenter d'obtenir des renseignements. C'est par le biais des autorités diplomatiques mauriciennes qu'ils auraient finalement appris que le quinquagénaire était détenu à Dammam.