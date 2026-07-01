Tunisie: Calendrier fixé pour le stade de Menzah et projet d'extension du Taïeb Mhiri

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a annoncé que les travaux de finalisation du stade de Menzah devraient débuter fin 2026, dans le cadre d'un projet confié à des entreprises chinoises et dont la durée est estimée entre 30 et 36 mois. Parallèlement, plusieurs projets d'envergure sont programmés, notamment l'extension du stade Taïeb Mhiri à Sfax et l'éclairage du stade Mustapha Ben Jannet à Monastir.

Ces annonces ont été faites lors d'une séance d'audition tenue mardi par la commission des services et du développement social relevant du Conseil national des régions et des districts, au cours de laquelle les représentants du ministère ont présenté un point de situation sur les projets sportifs en cours, réalisés ou en difficulté.

Selon les données communiquées, 140 projets sportifs régionaux devraient être achevés d'ici la fin de l'année en cours, tandis que le ministère a reçu au total 270 projets, dont 60 ont déjà été réalisés.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les responsables ont également indiqué qu'un certain nombre de projets accusent des retards malgré la disponibilité des financements, en raison de difficultés techniques et administratives. À cet effet, une coordination est en cours avec le ministère de l'Équipement et de l'Habitat afin de réviser le code des marchés publics. L'objectif est de privilégier les offres présentant le meilleur rapport qualité-prix, plutôt que celles reposant uniquement sur le critère du coût le plus bas, afin de réduire les blocages et les retards de réalisation.

Dans le même cadre, le ministère a rappelé que la création de terrains de proximité constitue un axe stratégique de sa politique sportive, en parallèle avec la généralisation des centres de promotion du sport dans les écoles primaires.

Enfin, les autorités ont souligné que les projets réalisés dans le cadre de partenariats public-privé sont soumis à des cahiers des charges spécifiques garantissant leur encadrement et leur suivi.