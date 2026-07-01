Tunisie: Un suspect recherché par Interpol interpellé au pays

La brigade régionale de lutte contre les stupéfiants de Sousse a procédé à l'arrestation d'un individu recherché au niveau international par Interpol. L'opération a été menée dans la localité de Melloulèche, gouvernorat de Mahdia.

Le suspect est recherché pour des affaires liées au trafic de stupéfiants ainsi qu'à des actes de violence, selon les premières informations disponibles.

L'arrestation s'inscrit dans le cadre des opérations de coordination sécuritaire visant à localiser et interpeller les personnes recherchées à l'échelle internationale.