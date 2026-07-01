Afrique: Semaine du Comesa en Tunisie - Pour élargir les horizons intra-africains

La semaine du Comesa s'est ouverte, lundi à Tunis, avec le 3e Forum de sensibilisation aux institutions du marché commun. Placée sous le signe de l'innovation numérique et de l'intégration régionale, cette rencontre met en lumière les opportunités offertes par le marché africain, alors que les échanges commerciaux entre la Tunisie et les pays membres du Comesa affichent une progression soutenue ces dernières années.

Entre la Tunisie et le Marché commun de l'Afrique orientale et australe (Comesa) des résultats d'intégration sont déjà palpables, de quoi encourager une volonté partagée d'aller davantage de l'avant.C'est en somme l'un des messages clés véhiculés lundi 29 juin à l'occasion de l'ouverture à Tunis du 3e Forum de sensibilisation aux institutions du Comesa, une rencontre de deux jours marquant le démarrage de la semaine du Comesa, placée sous le thème « Elargir les horizons intra-africains : l'innovation numérique comme catalyseur d'un accès inclusif et durable au marché du Comesa ».

Cette communauté économique regroupe 21 pays membres, dont la Tunisie (depuis 2018), compte 680 millions d'habitants et génère un PIB de mille milliards de dollars ($ 1 Trillion) et renferme un potentiel important de développement, au regard des ressources naturelles et humaines, mais aussi des perspectives offertes par le marché africain, lui-même en rapide expansion.

Selon les chiffres officiels, communiqués par le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid, les exportations tunisiennes vers cet espace ont augmenté de 50% de 2019 à 2025, passant de 1,9 milliard de dinars en 2019 à 2,9 milliards de dinars en 2025, avec un pic de 3 milliards en 2023. Quant aux importations, une progression de 40% a été enregistrée au cours de la même période, passant de 1,7 à plus de 2,1 milliards de dinars.

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Le ministre du Commerce constate une « dynamisation » des échanges et des perspectives encore plus prometteuses, notamment dans le contexte international actuel, marqué par des mutations profondes et une reconstruction des alliances commerciales et économiques, avec une composante de plus en plus significative de la technologie numérique et un intérêt plus consistant à l'aspect durable des échanges.

Le ministre a rappelé, devant les représentants des 21 pays membres et des 16 institutions du Comesa, le choix stratégique de la Tunisie de son ancrage dans son environnement africain, mettant l'accent sur la complémentarité économique régionale, les atouts et l'expertise des opérateurs tunisiens, tout en reconnaissant que le potentiel existant est encore plus grand que les échanges, ce qui ouvre encore des possibilités de développement et de partenariat.

Samir Abid a mis en exergue les efforts actuels consentis pour faire de la digitalisation un vecteur décisif d'intégration et de modernisation, ouvrant de nouvelles perspectives aux PME et aux start-up, ainsi qu'aux femmes et aux jeunes.

Dialogue et intégration inclusive

Dans ce contexte, la secrétaire générale du Comesa, Chileshe Mpundu Kapwepwe, a tenu à féliciter la Tunisie pour sa transformation économique, la dynamique de son secteur privé et la modernisation de ses institutions.

Mme Chileshe a insisté sur l'importance du dialogue, des échanges et de l'engagement pour une croissance inclusive et durable.

Elle a également exprimé l'engagement du Comesa à travailler avec tous les pays membres pour une Afrique plus résiliente, basée sur davantage de partenariats, de compréhension et de transformation technologique. « Nous sommes ici cette semaine pour nous assurer que la Tunisie puisse participer pleinement et renforcer sa position en tant qu'État membre », a souligné la SG du Comesa dans une déclaration aux médias, annonçant, courant cette semaine, des réunions B2B et des interactions, à même d'améliorer et de renforcer la collaboration... »

« Nous allons aussi découvrir les opportunités pour améliorer les échanges commerciaux entre les Etats-membres», a-t-elle affirmé. « Nous pensons que la Tunisie a beaucoup d'expérience et beaucoup de connaissances et de savoir-faire, en particulier dans l'industrie, la fabrication et d'autres secteurs, qui peuvent aider à soutenir les Etats-membres dont certains sont à un niveau différent et qui cherchent à s'améliorer », a-t-elle soutenu.

Pour rappel, le Comesa fut créé en 1994 en remplacement de l'ancienne Zone d'échanges préférentiels (ZEP) qui existait depuis 1981. Ses Etats membres ont choisi « de coopérer aux fins du développement de leurs ressources naturelles et humaines pour le bien de tous leurs peuples ».

De nombreux pays pratiquent un commerce avec zéro droit de douane. Des systèmes dématérialisés comme les certificats d'origine électroniques et des postes frontières uniques sont également adoptés pour faciliter les échanges.