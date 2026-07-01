Tunisie: Lancement du Grand Prix de la Performance énergétique - Promouvoir l'excellence des entreprises

Le Gppe propose, pour la première fois en Tunisie, un référentiel national indépendant permettant d'identifier, de mesurer et de valoriser les organisations qui placent l'efficacité énergétique au coeur de leur stratégie de développement

Le Grand prix de la performance énergétique (Gppe) a été lancé hier à Tunis en présence de ses initiateurs, des médias et d'un panel d'experts dans le domaine de l'énergie.

Premier dispositif national dédié à l'évaluation et à la valorisation des meilleures performances énergétiques des entreprises, produits et solutions, ce prix a été initié par Nebil Jridet, expert sénior en communication & événementiel spécialisé dans l'énergie, et Skander Haddar, CEO de TPM Event.

Présentée hier lors d'une conférence de presse organisée au siège de l'Utica, cette première édition nationale réunit pouvoirs publics, entreprises et acteurs de la transition énergétique autour d'une ambition commune : faire de la maîtrise de l'énergie un levier de compétitivité, d'innovation et de souveraineté économique.

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Dans un contexte marqué par la hausse des coûts de l'énergie, une dépendance énergétique persistante et le renforcement des exigences environnementales sur les marchés internationaux, notamment avec l'entrée en vigueur progressive du Mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (Macf) de l'Union européenne, la performance énergétique devient un enjeu stratégique pour les entreprises tunisiennes.

Le Gppe répond à cette nouvelle réalité en proposant, pour la première fois en Tunisie, un référentiel national indépendant permettant d'identifier, de mesurer et de valoriser les organisations qui placent l'efficacité énergétique au coeur de leur stratégie de développement.

Au-delà d'une distinction honorifique, le Gppe ambitionne d'installer durablement une culture de la performance énergétique au sein du tissu économique tunisien.

Reposant sur une méthodologie rigoureuse et transparente, le Prix évalue les candidatures selon une grille de notation sur 100 points fondée sur des critères techniques, organisationnels, économiques et environnementaux. Seules les organisations atteignant un seuil minimal de 70 points pourront prétendre à une distinction.

Cette première édition couvre sept catégories représentant des secteurs stratégiques de la transition énergétique en Tunisie, à savoir l'énergie solaire, la mobilité électrique, les équipements électroménagers performants, l'industrie, le bâtiment, les banques et institutions de microfinance et le tourisme.

À travers ces catégories, le Gppe vise à mettre en lumière les entreprises qui innovent, investissent et réduisent durablement leur consommation énergétique tout en renforçant leur compétitivité.

«Faire de la performance énergétique un réflexe économique»

À l'occasion du lancement officiel, Nebil Jridet, fondateur du Gppe, a déclaré : «La performance énergétique n'est plus uniquement un enjeu environnemental. Elle devient un facteur déterminant de compétitivité, de résilience et de création de valeur. Avec le Gppe, nous voulons reconnaître les entreprises qui prennent de l'avance et encourager l'ensemble du tissu économique tunisien à faire de l'efficacité énergétique un véritable levier de développement».

Il a, en outre, annoncé que les inscriptions à la première édition du Gppe sont désormais ouvertes. Les entreprises, institutions et organisations souhaitant valoriser leurs démarches en matière de performance énergétique peuvent dès à présent déposer leur candidature.

De son côté, Khaled Bettine, président-directeur général d'Agil énergie partenaire exclusif de cette première édition du Gppe, a salué une initiative susceptible d'accélérer la transformation du tissu économique national: «Des initiatives telles que le Grand prix de la performance énergétique, constituent un puissant levier d'émulation. Elles incitent les entreprises à faire davantage et mieux pour atteindre une performance énergétique durable».

«La Tunisie fait aujourd'hui face à un déficit énergétique important qu'il est impératif de résorber. Dans un monde marqué par des mutations profondes et des défis considérables, ces transformations représentent également une opportunité de repenser notre modèle énergétique et de transformer nos contraintes en moteurs de progrès et de création de valeur», a-t-il rappelé.

Skander Haddar, cofondateur du Gppe et directeur général de TPM Event, organisateur de l'événement, a quant à lui insisté sur la dimension collective de cette démarche : «Le Gppe est un projet fédérateur. Sa réussite repose sur une mobilisation commune des entreprises, des institutions publiques, des experts et des partenaires techniques et financiers. Ensemble, nous voulons construire une référence nationale crédible qui valorise les meilleures pratiques et accompagne la transition énergétique de notre économie».