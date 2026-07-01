Tunisie/Algérie: Houssem Tka s'engage avec le CR Belouizdad pour trois saisons

Le milieu de terrain international tunisien Houssem Tka a trouvé un accord officiel avec le club algérien du CR Belouizdad, en vue d'un engagement de trois saisons, selon des informations concordantes.

Le joueur devrait parapher son contrat dans les prochaines heures, dans le cadre d'un transfert libre.

Houssem Tka arrive en fin de contrat avec l'Espérance sportive de Tunis (EST) ce 30 juin, après avoir passé trois saisons sous les couleurs du club de Bab Souika.

Ce départ marque ainsi la fin de son passage en championnat tunisien, tandis qu'il s'apprête à découvrir une nouvelle expérience en Ligue 1 algérienne avec l'un des clubs les plus titrés du pays.