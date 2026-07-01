Tunisie/Algérie: Houssem Tka s'engage avec le CR Belouizdad pour trois saisons

30 Juin 2026
La Presse (Tunis)

Le milieu de terrain international tunisien Houssem Tka a trouvé un accord officiel avec le club algérien du CR Belouizdad, en vue d'un engagement de trois saisons, selon des informations concordantes.

Le joueur devrait parapher son contrat dans les prochaines heures, dans le cadre d'un transfert libre.

Houssem Tka arrive en fin de contrat avec l'Espérance sportive de Tunis (EST) ce 30 juin, après avoir passé trois saisons sous les couleurs du club de Bab Souika.

Ce départ marque ainsi la fin de son passage en championnat tunisien, tandis qu'il s'apprête à découvrir une nouvelle expérience en Ligue 1 algérienne avec l'un des clubs les plus titrés du pays.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.