Tunisie: PadelFest 2026 revient à Hammamet avec une édition élargie

La deuxième édition du PadelFest se tiendra du 11 au 19 juillet 2026 au Golf Yasmine Hammamet, confirmant l'installation de cet événement comme un rendez-vous majeur du padel en Tunisie. Après le succès de sa première édition, le festival revient avec une ambition élargie, mêlant compétition sportive, animations et offre de divertissement grand public.

Pendant neuf jours, le PadelFest proposera un programme combinant tournoi de padel, espaces d'animation et expériences immersives destinées à tous les publics. L'événement intégrera notamment une fan zone avec diffusion des matchs de la Coupe du Monde, une game zone, un food village, ainsi que des ateliers créatifs incluant peinture acrylique, décoration et macramé.

Au-delà de la dimension sportive, le PadelFest se positionne comme un événement "sport & lifestyle", conçu pour attirer aussi bien les joueurs que les familles et les visiteurs en quête d'activités de loisirs dans un cadre convivial.

L'organisation met également en avant la dimension économique de la manifestation, considérée comme une plateforme de visibilité pour les marques et entreprises. Des dispositifs de sponsoring et d'activation sur site sont prévus afin de permettre aux partenaires de toucher un public diversifié et dynamique.

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Les organisateurs affichent une ambition claire : faire du PadelFest un événement de référence combinant sport, tourisme et divertissement autour d'une même dynamique.