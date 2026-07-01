Angola: Basket-ball - L'équipe angolaise peaufine les aspects techniques

Luanda — L'équipe nationale masculine de basket-ball d'Angola a effectué une séance d'entraînement ce lundi au gymnase de l'ISPTEC, à Luanda, en se concentrant sur l'amélioration de son positionnement sur le terrain et l'amélioration de l'efficacité au tir, tant à courte qu'à longue distance.

Le groupe de 15 joueurs, dirigé par l'entraîneur Pepe Clarós, s'est entraîné pendant une heure et demie; à noter la participation de l'ailier Kevin Kokila aux exercices sur le terrain, après une période d'activité réduite sur avis médical due à des problèmes musculaires.

À l'issue de la séance, le sélectionneur a déclaré à l'ANGOP que l'équipe était prête pour la fenêtre de qualification de la Coupe du monde 2027 -- dont Luanda accueille les rencontres du 2 au 5 juillet -- soulignant la nécessité pour l'Angola de débuter le tournoi par une victoire face à l'Ouganda.

Actuellement deuxième du groupe D avec cinq points, l'équipe nationale a besoin d'au moins deux points supplémentaires pour valider sa place au tour suivant des qualifications ; c'est pourquoi l'entraîneur concentre son attention sur le match d'ouverture, visant une victoire qui permettrait à l'équipe d'aborder les rencontres restantes avec moins de pression.

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Selon Pep Clarós, l'équipe est prête, plus agressive et compétitive, malgré une perte de taille due aux absences de Sílvio Sousa et de Gilson Bango -- ce dernier étant blessé.

La sélection nationale a effectué un stage de préparation à l'étranger, débutant au Portugal, passant par l'Espagne et se terminant en Lettonie, où elle a disputé deux matchs de préparation, remportant des victoires face à la Géorgie (77-62) et à l'Ukraine (93-92).

Lors de cette troisième fenêtre, les Angolais affronteront l'Ouganda, ainsi que l'Égypte (le 3 juillet) et le Mali (le 5 juillet). Tous les matchs auront lieu à 19 h au Pavillon multisports de Kilamba, dans la capitale angolaise.

Le groupe D est dominé par le Mali avec six points, suivi de l'Angola en deuxième position avec cinq points et de l'Égypte en troisième avec quatre points, tandis que l'Ouganda occupe la dernière place avec trois points.

L'équipe nationale angolaise comprend : Selton Miguel, Gerson Gonçalves, Childe Dundão, Bamba Cissé, Marcelo João, Cleúsio Castro, Aboubakar Gakou, Islando Manuel, Milton Valente, Bruno Fernando, Kevin Kokila, Macachi Braz, Timóteo Txinalua, Teotónio Dó et Eduardo Francisco.

L'équipe reprendra l'entraînement mardi à 18 h au pavillon de l'ISPTEC.