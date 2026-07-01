Angola: Handball - Le pays bat l'Inde lors du tour de classement

Luanda — L'Angola a battu l'Inde 33-14 aujourd'hui lors du tour de classement du Championnat du monde de handball féminin junior, qui se déroule actuellement en Chine.

À la mi-temps, l'équipe nationale menait 13-5, dans un match où la demi-centre angolaise Isabel Cateco a été désignée meilleure joueuse (MVP).

La sélection angolaise affrontera mardi matin (4h45) l'Égypte -- championne d'Afrique en titre -- avec l'espoir d'améliorer sa 18e place obtenue en 2024.

Lors de la phase de groupes, l'Angola s'était incliné face à l'Autriche (22-29) et à la Serbie (16-26), mais avait conclu cette étape par une victoire 24-11 contre le Paraguay.

L'équipe nationale comprend les joueuses suivantes : Daniela Neto, Ladislane Vata, Elizandra Domingos, Patrícia Paulino, Giatiane Cassoma, Rita Xavier, Vilma Manuel, Beatriz Pereira, Augusta dos Anjos, Isabel Cateco, Balbina Nunda, Carla Lussende, Marina Alfredo, Maria Castro et Letícia Costa. WR/LUZ