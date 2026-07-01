Afrique: AllAfrica et OviBees Ventures s'associent dans le cadre de l'initiative #RootsToFoods

communiqué de presse

La Capital Series de RootsToFoods — cartographiant les corridors entre l'Afrique et les capitaux mondiaux — atteindra désormais les décideurs politiques, les investisseurs institutionnels et les leaders philanthropiques à travers le continent via la plateforme d'AllAfrica, ses réseaux sociaux et son pipeline de distribution incluant LexisNexis, Bloomberg, Dow Jones et Factiva.

AllAfrica Global Media, la plus grande plateforme numérique d'information et d'analyse du continent, et OviBees Ventures, créateur de la RootsToFoods Capital Series, ont annoncé aujourd'hui un partenariat de syndication de contenu pour distribuer une intelligence de corridor de qualité praticienne aux principaux décideurs africains, en anglais et en français.

Le partenariat est lancé conjointement avec l'Épisode 4 de la Capital Series, avec Dr. Frannie Léautier, CEO de SouthBridge Investments et ancienne Vice-Présidente Senior de la Banque mondiale — l'une des plus grandes autorités africaines en matière d'architecture du capital institutionnel. L'épisode, publié le 16 juin 2026, examine un paradoxe frappant au cœur du financement du développement africain : 4 000 milliards de dollars d'épargne institutionnelle africaine — fonds de pension, fonds souverains et compagnies d'assurance — actuellement placés dans des obligations d'État plutôt qu'investis dans les infrastructures, les énergies propres et l'économie entrepreneuriale du continent.

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Grâce à la plateforme d'AllAfrica et à son pipeline de distribution en gros, le contenu de la Capital Series atteindra les investisseurs institutionnels , les professionnels du financement du développement , les fonctionnaires gouvernementaux et les décideurs philanthropiques à travers le continent et ses réseaux mondiaux . Tout le contenu est disponible en anglais et en français.

La Vague 1 de la Capital Series met en vedette des leaders de Geneva Global, Convergence Finance, SouthBridge Investments et du Global Entrepreneurship Network. La Vague 2, lancée en septembre 2026, approfondira les conversations sur les corridors de capitaux Afrique-Golfe, Afrique-Asie et Afrique-Amériques .

«Le prochain chapitre de l'Afrique ne s'écrira pas en attendant l'arrivée des capitaux. Il sera construit à travers des corridors — entre l'Afrique et le Golfe, l'Afrique et l'Asie, l'Afrique et l'Europe, l'Afrique et les Amériques — reliant les capitaux existant dans ces régions aux entrepreneurs, entreprises et idées qui transforment déjà ce continent. Ce dont l'Afrique a besoin, ce sont des canaux de confiance qui font circuler l'intelligence de corridor, les relations et les capitaux dans la même direction. La RootsToFoods Capital Series est un vecteur intelligent et pratique pour exactement ce travail. AllAfrica est fier de s'associer à Ovidiu et à son équipe d'OviBees Ventures pour porter cette intelligence de corridor aux décideurs qui comptent le plus à travers le continent et au- delà .» - Amadou Mahtar Ba , PrésidentExécutif , AllAfrica Global Media

«Il n'y a pas de pénurie de capitaux. Il n'y a pas de pénurie d'ambition. Ce qui manque, c'est le corridor — l'infrastructure de confiance qui relie les capitaux de Genève, Riyad, Singapour et New York aux opportunités déjà encours de construction à travers l'Afrique. La RootsToFoods Capital Series cartographie ces corridors au niveau des praticiens. AllAfrica porte cette carte aux personnes qui peuventl'utiliser. C'est ainsi que se présente le déploiement — des capitaux qui bougent plutôt que des capitaux qui stagnent , la mécanique , pas l'aspiration .» - Ovidiu Bujorean, CEO, OviBees Ventures, Designer & Animateur, RootsToFoods.com Capital Series

« L'avenir de l'Afrique ne sera pas déterminé par l'existence des capitaux, mais par notre capacité à les connecter aux opportunités. Le continent dispose déjà de réserves importantes d'épargne institutionnelle, tandis que les investisseurs mondiaux continuent de rechercher des opportunités de croissance à long terme. Le défi consiste à construire les ponts entre les deux. Cela implique une architecture financière plus solide, de meilleurs mécanismes de partage des risques, des marchés de capitaux plus profonds et des plateformes d'investissement évolutives, capables de transformer l'épargne en investissement productif. Lorsque ces connexions seront établies, les capitaux suivront .» — Dr. Frannie Léautier, CEO, SouthBridge Investments · Invitée , Épisode 4

Dans le cadre du partenariat, OviBees Ventures fournira un ensemble complet de contenu par épisode — incluant des communiqués de presse, des Capital Insight Briefs, des clips promotionnels de 30 secondes, des cartes de citations et des articles de newsletter — le tout en anglais et en français, prêt pour une distribution immédiate. Tout le contenu porte une attribution complète à la Capital Series et un lien canonique vers rootstofoods.com. Le partenariat est non exclusif , mondial et sans frais pendant la phase pilote. Les opportunités de parrainage et de monétisation futures seront explorées conjointement au fur et à mesure que la portée de l'audience sera démontrée .

À PROPOS

AllAfrica Global Media

AllAfrica Global Media est le plus grand agrégateur et distributeur d'informations africaines au monde, avec du contenu provenant de centaines de sources atteignant des audiences mondiales via sa plateforme multicanale et ses partenariats de distribution avec LexisNexis, Bloomberg, Dow Jones/Factiva, Thomson Reuters, Moody's et autres . Co-fondé et dirigé par le Président Exécutif Amadou Mahtar Ba.

RootsToFoods Capital Series / OviBees Ventures

La RootsToFoods Capital Series est un podcast et une plateforme de contenu indépendants examinant l'écart entre l'intention d'investissement et le déploiement des capitaux — avec un accent sur le capital philanthropique , les family offices, les investisseurs institutionnels et les corridors reliant l'Afrique , le Golfe, l'Asie et les réseaux de développement mondial . Fondée par Ovidiu Bujorean , CEO d'OviBees Ventures (Vienne, Autriche ). Partenaires fondateurs : AV Ventures et ACDI/VOCA.

ÉCOUTER

Épisode 4 — Dr. Frannie Léautier

rootstofoods.com

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