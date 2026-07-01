Tunisie: Bulletin Environnement juillet 2026

Tunis — Eaux Usées traitées: La Tunisie table sur la valorisation de 450 millions de m³ à l'horizon 2050

Le ministère de l'Agriculture envisage de réaliser 120 projets pour la valorisation de 450 millions mètres cubes d'eaux usées traitées à l'horizon 2050. Ces ressources seront destinées à l'irrigation (56 000 hectares), dont 30 000 hectares de nouvelles superficies aménagées, pour un volume estimé à 230 millions de mètres cubes, selon des données de la Direction générale du génie rural et de l'exploitation des eaux du ministère de l'Agriculture.

Les eaux usées traitées seront également utilisées pour l'irrigation de 1 100 hectares d'espaces verts et 1 400 hectares de terrains de golf, pour un volume total de 40 millions de mètres cubes. Cette eau valorisée sera aussi destinée au secteur industriel (35 millions m3) et aux zones humides (55 millions m3). Les zones humides sont des solutions pour assainir les eaux usées domestiques ou pluviales. Ces projets permettront de valoriser plus de 75 % des volumes d'eaux usées traitées produits dans le pays.

Réouverture des demandes de financement public pour les associations écologiques en 2026

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Le ministère tunisien de l'Environnement a annoncé la réouverture de l'appel à candidatures pour l'obtention de financements publics au titre de l'année 2026, destinés aux ONG environnementales, actives aux niveaux local, régional et national. Il s'agit de promouvoir des projets à impact durable, de sensibilisation, de recyclage, de compostage ou des campagnes de propreté.

Les dossiers doivent être déposés exclusivement, via la plateforme dédiée avant le 3 juillet 2026. Le plafond de financement est fixé à 10 000 dinars par association et par an. Cette relance intervient après la clôture de la première période de dépôt des demandes, qui s'est déroulée du 1er mars au 10 avril 2026.

Activer les radios locales en arabe dialectal pour briser l'échec de la communication thermique en Tunisie (Note)

Face à un système de communication institutionnelle jugé "structurellement défaillant", le Think tank tunisien "Resilient Futures" appelle à une refonte profonde des méthodes d'alerte en Tunisie pour protéger les populations contre les chaleurs extrêmes. Dans sa note analytique publiée en juin 2026, le groupe d'experts préconise entre autres "l'activation systématique des radios locales en arabe dialectal" pour atteindre les citoyens les plus vulnérables".

Cette recommandation s'inscrit dans un contexte d'urgence : les cinq années les plus chaudes enregistrées en Tunisie depuis 1950 sont toutes postérieures à 2021. Pourtant, l'étude révèle qu'un Tunisien sur trois seulement déclare avoir reçu une communication officielle sur les risques climatiques.

L'analyse dénonce une "monoculture numérique" centrée sur Facebook qui exclut de fait les personnes âgées isolées et les populations rurales. Pour les experts, le passage à l'arabe dialectal sur les ondes FM dès le niveau de "vigilance jaune" est le média de proximité le plus efficace pour offrir une communication non axée sur le numérique et à la portée des populations vulnérables ( travailleurs à l'extérieur, ouvrières agricoles, personnes agées)..

Le rapport, qui a passé au crible sept années de prises de parole (2019-2025), pointe une absence totale de campagnes préventives printanières : la communication ne démarre que lorsque l'épisode de chaleur est déjà là. "Les communications publiques privilégient massivement les gestes individuels d'urgence (boire,

ventiler, doucher) sur les actions structurelles à bénéfice durable (installer des volets, planter un arbre, isoler une toiture, créer une zone ombragée). Les secondes ont un impact sanitaire supérieur et bénéficient à plusieurs personnes simultanément, mais sont moins "médiatisables", lit-on dans le rapport.

Pour inverser cette tendance, "Resilient Futures" propose plusieurs leviers, dont la nomination de chaque épisode de chaleur, sur le modèle proMETEO de Séville, pour renforcer la mémorisation du risque par le public, la création d'une cellule interministérielle permanente (INM, Santé, STEG, Environnement) pour coordonner une réponse aujourd'hui fragmentée et la protection des travailleurs extérieurs, via un cadre juridique inspiré du modèle espagnol de 2023. Le rapport rappelle, par ailleurs, que mieux communiquer est désormais une "condition de survie", face aux risques climatiques.

"Resilient Futures", se propose de "produire des savoirs rigoureux et opérationnels en profondeur pour éclairer les politiques publiques, catalyser une action collective et porter une transformation en profondeur des modèles de développement".

Élevage en Afrique : l'IA, nouveau "cheval de Troie" financier de la Banque mondiale, selon un récent rapport

Alors que la Banque mondiale triple ses investissements dans l'agriculture africaine, un nouveau rapport de l'Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique (AFSA) et de l'IATP sonne l'alerte : derrière la promesse technologique de l'Intelligence Artificielle se cacherait un mécanisme d'endettement et de contrôle des petits éleveurs.

Selon le rapport intitulé "The Bank Takes the Lead", le Groupe de la Banque mondiale (GBM) s'est imposé comme le chef de file de la "Révolution verte" en Afrique, engageant 12 milliards de dollars dans des projets liés à l'élevage au cours de la dernière décennie. Au coeur de cette stratégie : l'initiative AgriConnect, qui place l'IA et les technologies en réseau au centre de la transformation rurale

Le rapport souligne un changement de rhétorique majeur. Là où les agences de développement traditionnelles parlaient de réduction de la pauvreté, le GBM promeut désormais un modèle où l'IA transforme l'éleveur en "fontaine de données". Le président de la Banque mondiale, Ajay Banga, décrit un cercle qu'il juge vertueux : un éleveur utilise son téléphone pour diagnostiquer une maladie via une photo, générant ainsi une "piste de données". Pour l'institution, cette collecte massive permet de créer un historique de crédit là où il n'en existait pas, ouvrant la porte aux banques et aux investisseurs privés.

Les auteurs du rapport, y voient une menace pour l'indépendance des producteurs. L'utilisation de l'IA et des drones est présentée comme une alternative aux "services de vulgarisation traditionnels souvent défaillants", remplaçant l'expertise humaine locale par des algorithmes gérés par des géants de la tech et de la finance.

Londres: Un événement sur les chaleurs extrêmes annulé à cause de la hausse des températures

Un évènement qui devait se tenir, mercredi dernier, dans le centre de Londres et qui portait sur la manière dont le monde peut s'adapter aux fortes chaleurs a été annulé en raison de la flambée des températures.

La rencontre intitulée "Chaleur extrême : améliorer la gouvernance et renforcer l'action dans le monde entier", devait se tenir à la bibliothèque Shaw de la London School of Economics dans le cadre de la Semaine d'action climatique de Londres.

Les organisateurs ont indiqué que le bâtiment de l'université ne disposait d'aucun système de refroidissement, "contrairement à la plupart des bâtiments londoniens".

Les services météo "Met Office" ont émis une alerte rouge pour fortes chaleurs à Londres et dans d'autres régions d'Angleterre jusqu'à 23h59 BST jeudi, avec des températures prévues pouvant atteindre 37°C.