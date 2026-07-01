Sénégal: Pape Thiaw affiche la détermination et la confiance des Lions avant le choc contre la Belgique

Le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, Pape Thiaw, a assuré mardi que les Lions aborderont leur seizième de finale de la Coupe du monde contre la Belgique avec "beaucoup de détermination et de confiance", tout en reconnaissant la valeur de leur adversaire.

Le Sénégal affrontera la Belgique pour les seizièmes de finale du Mondial 2026, mercredi à 20h GMT au Seattle Stadium.

"Nous abordons ce match avec beaucoup de détermination et de confiance, tout en ayant énormément de respect pour la Belgique. C'est une grande nation du football qui a réalisé un excellent premier tour. Nous sommes prêts et déterminés à tout donner pour poursuivre notre aventure dans cette Coupe du monde", a déclaré le technicien sénégalais.

Il s'exprimait à la veille en conférence de presse, à la veille de son match décisif contre les Diables rouges.

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"Dans un match à élimination directe, il n'y a plus de calcul : soit on gagne et on continue, soit on rentre à la maison. Nous avons envie de poursuivre cette compétition. Nous avons mérité notre qualification malgré nos deux premières défaites. Les joueurs ont montré du caractère face à l'Irak et maintenant un nouveau tournoi commence", a-t-il souligné.

Le Sénégal s'est qualifié en tant que meilleur troisième. Il a perdu ses deux premiers matchs de poules contre la France (1-3) et la Norvège (2-3), avant de s'imposer largement face à l'Irak (5-0).

Revenant sur ces défaites, Pape Thiaw a reconnu qu'elles avaient été difficiles à accepter, tout en saluant la réaction de son équipe.

"Elles ont été difficiles à digérer. Nous avons perdu sur des détails qu'il fallait corriger très rapidement. Nous n'avions pas beaucoup de temps avant le match contre l'Irak, qu'il fallait absolument gagner. Aujourd'hui, nous sommes qualifiés et une nouvelle compétition débute. Pour continuer, il faut gagner", a-t-il expliqué.

"Depuis le début de la compétition, nous cherchons toujours la meilleure formule. Si quelque chose ne fonctionne pas, il faut savoir changer. Je suis venu avec 26 titulaires potentiels. Tous les joueurs sont prêts à répondre présents. Le plus important est d'aligner le onze le plus performant au coup d'envoi, puis d'avoir des remplaçants capables d'apporter leur contribution", a-t-il indiqué.

Le technicien sénégalais a estimé par ailleurs qu'un succès face à la Belgique permettrait au Sénégal de franchir un nouveau palier dans cette Coupe du monde.

"Nous affrontons le premier de son groupe alors que nous sommes qualifiés parmi les meilleurs troisièmes. Une victoire nous ferait franchir un cap. Nous avons traversé un groupe très relevé. L'essentiel était de se qualifier, maintenant il faut aller encore plus loin", a dit Thiaw.