Gabon: Le Président de la République échange avec les agents de la SEEG et exige une transformation profonde au service des citoyens

Le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a rencontré ce jour les agents de la Société d'Énergie et d'Eau du Gabon (SEEG) au Centre de formation Jean Violas, lors d'un échange direct de près de trois heures, placé sous le signe de la vérité, de la responsabilité et de l'action.

Organisée à la demande des agents, cette rencontre illustre la vision d'une gouvernance de proximité portée par le Chef de l'Etat, fondée sur l'écoute, le dialogue franc et la recherche de solutions concrètes aux préoccupations des citoyens. Elle traduit également sa volonté d'impliquer l'ensemble des acteurs dans la reconstruction d'un service public performant.

Sans détour, les agents ont exposé les difficultés qui freinent le fonctionnement de l'entreprise, les dysfonctionnements accumulés au fil des années ainsi que les défis à relever pour redresser durablement la SEEG. Ils ont reconnu que cette ambition exige une mobilisation collective, un profond changement de culture managériale et un engagement sans faille de chaque acteur.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Prenant la mesure des enjeux, le Président de la République a réaffirmé qu'aucune réforme durable ne peut réussir sans une gouvernance exemplaire, fondée sur la rigueur, la transparence, la redevabilité et le sens de l'intérêt général. Il a rappelé que chaque responsable, à tous les niveaux, doit pleinement assumer sa mission afin de restaurer la confiance des usagers et d'améliorer durablement la qualité des services.

Le Chef de l'Etat a insisté sur le caractère stratégique de l'accès à l'eau potable et à l'électricité, qu'il considère comme un droit fondamental et un levier essentiel du développement économique, de la santé, de l'éducation et de l'amélioration des conditions de vie des populations. Il a réaffirmé sa détermination à poursuivre les réformes engagées pour bâtir une SEEG plus performante, plus moderne et davantage tournée vers les besoins des Gabonais.

A l'issue des échanges, les agents ont renouvelé leur engagement à accompagner cette dynamique de transformation et à contribuer activement au redressement de l'entreprise, avec pour objectif commun d'offrir aux populations un service public fiable, efficace et à la hauteur de leurs attentes.

Le Président de la République a enfin visité les ateliers du Centre de formation Jean Violas afin d'apprécier les capacités techniques de cette infrastructure stratégique, appelée à jouer un rôle majeur dans le renforcement des compétences et la modernisation durable des métiers de l'eau et de l'électricité au Gabon.