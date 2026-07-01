Sénégal: Mondial 2026 - Pape Thiaw prépare son équipe à toutes les éventualités face à la Belgique

Le sélectionneur des Lions, Pape Thiaw, a assuré, mardi à Sodo à Seattle dans l'Etat de Washington aux États-Unis, que son équipe s'est préparée à tous les scénarios possibles face à la Belgique en seizième de finale, évoquant même l'éventualité d'une séance de tirs au but.

"Bien sûr. Il n'y a plus de match nul. Nous avons travaillé tous les scénarios, y compris une séance de tirs au but. Nous disposons de bons gardiens et de bons tireurs. Mentalement, je sais que mes joueurs répondront présents", a déclaré le technicien sénégalais en conférence de presse.

Le Sénégal affrontera la Belgique pour les seizième de finale du Mondial 2026, mercredi à 20h GMT au Seattle Stadium.

À la veille de cette rencontre à élimination directe, le sélectionneur fait montre d'une confiance dans la capacité de son groupe à répondre aux exigences mentales et techniques d'un match de cette importance.