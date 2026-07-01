Sénégal: Le selectionneur de la belgique, Rudi Garcia évoque ses liens avec Pape Thiaw et Gana Gueye

Dakar — Le sélectionneur de la Belgique, Rudi Garcia, a rappelé les liens particuliers qu'il entretient avec le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, et le milieu de terrain Idrissa Gana Gueye, à quelques heures du seizième de finale de la Coupe du monde 2026 entre les deux sélections, mercredi à Seattle (États-Unis).

Dans un entretien accordé au quotidien sportif français L'Équipe, le technicien français est revenu sur sa rencontre avec Pape Thiaw à la fin des années 1990, lorsqu'il faisait partie du staff technique de l'AS Saint-Étienne.

"Il y avait des blessés et j'avais dit à Robert Nouzaret, l'entraîneur de l'époque : "Tu devrais regarder un jeune Sénégalais, il est très fort." C'était Pape ", a raconté Rudi Garcia.

Le sélectionneur belge affirme avoir retrouvé l'ancien attaquant sénégalais lors du tirage au sort de la Coupe du monde, un moment durant lequel ce dernier lui a rappelé le rôle qu'il avait joué dans ses débuts chez les professionnels.

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"J'avais compté pour ses débuts, mais il ne doit sa carrière qu'à lui-même", a-t-il déclaré, décrivant Pape Thiaw comme "un super joueur" et "une bonne personne".

Rudi Garcia a également salué le parcours de son homologue sénégalais devenu entraîneur, estimant qu'il avait réalisé "un super travail" à la tête des Lions.

L'ancien entraîneur de l'AS Roma et de l'Olympique lyonnais a aussi évoqué sa relation avec Idrissa Gana Gueye, qu'il a dirigé au LOSC Lille et dont il a accompagné les premiers pas dans le football professionnel.

"Gana, c'est encore plus fort. Je l'ai fait débuter en professionnel (...) On est liés à jamais avec lui", a-t-il indiqué.

Le technicien français a toutefois assuré que ces liens d'amitié seraient mis de côté le temps de la rencontre.

"Je vais lui faire un gros câlin avant le match et après le match, mais je serai son pire ennemi pendant le match", a-t-il déclaré au quotidien français sur un ton humoristique.

La Belgique, première du groupe G, affrontera le Sénégal, troisième du groupe H et meilleur troisième qualifié, mercredi à Seattle, avec une place en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 en jeu.