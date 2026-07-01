Sénégal: Baccalauréat 2026 - Les autorités saluent un démarrage 'satisfaisant' avec un faible taux à Ziguinchor

Ziguinchor — Les autorités administratives et académiques ont fait part de leur satisfecit par rapport au démarrage des épreuves du baccalauréat dans la région de Ziguinchor (sud), à l'issue d'une tournée effectuée mardi dans plusieurs centres d'examen.

"Cette visite avait pour objectifs de constater le bon déroulement des épreuves et d'encourager l'ensemble des acteurs ayant contribué à l'organisation des examens", a expliqué l'adjoint au préfet de Ziguinchor, en présence des autorités académiques, des collectivités territoriales et des services de sécurité.

Au terme des visites, M. Samb a indiqué que toutes les dispositions prévues ont été effectivement mises en oeuvre.

Il a souligné que les candidats se sont présentés à temps, que les épreuves ont démarré à l'heure et qu'aucune absence n'a été relevée du côté de l'administration.

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Dans les six à sept jurys visités, les autorités ont recensé 74 candidats absents sur un total de 2 659 inscrits, soit un taux d'absence de 2,8 %, un niveau jugé satisfaisant.

L'adjoint au préfet a également rendu hommage aux différents acteurs impliqués dans le processus, rappelant que l'organisation du baccalauréat est l'aboutissement d'un travail entamé depuis l'ouverture des classes en octobre.

Il a ainsi félicité les autorités académiques, les collectivités territoriales, les parents d'élèves, les enseignants et les candidats, tout en exprimant l'espoir de voir cette mobilisation se traduire par de bons résultats.

L'inspecteur d'académie de Ziguinchor, Papa Gorgui Ndiaye, a indiqué que l'académie compte cette année 32 centres d'examen abritant 38 jurys pour un total de 11 816 candidats.

Les filles sont majoritaires avec 6 924 candidates, soit 58,60 % de l'effectif, contre 4 892 garçons (41,40 %).

Les séries littéraires concentrent 10 597 candidats, représentant 89,68 % des inscrits, tandis que les séries scientifiques (S et T) regroupent 1 219 candidats, soit 10,32 %.

Les candidats individuels sont au nombre de 2 302 (19,48 %), contre 6 794 candidats issus des lycées publics (57,50 %) et 2 720 des établissements privés (23,02 %).

M. Ndiaye a par ailleurs relevé une hausse de 935 candidats par rapport à la session précédente, avec une progression de 137 inscrits dans les séries scientifiques, même si celles-ci demeurent encore faiblement représentées.

Les neuf jurys visités affichent un taux d'absence de 2,7 %, confirmant, selon les autorités, le bon démarrage des épreuves dans la région.